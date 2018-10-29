半世紀之久文物返鄉！台灣音樂史更進一步

2018年10月29日 03:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

打造重建音樂史堅實基礎！台灣音樂更進一步！國立傳統藝術中心於27日舉辦2018台灣珍貴音樂文物捐贈記者會暨世界影音遺產日國際論壇。捐贈者德國東亞研究院代表穆瑪麗女士、國立台灣師範大學音樂系代表錢善華教授，以及葉綠娜、魏樂富和林沖等多位音樂家齊聚一堂，由文化部政務次長蕭宗煌頒感謝狀；同時，各大專院校音樂系所重要專家學者都盛情與會，展現對文化部、傳藝中心及所屬台灣音樂館的支持與努力。

國立傳統藝術中心陳濟民主任致歡迎詞時特別指出今年度文物捐贈者的五個「第一」：台灣第一組合作雙鋼琴演出、深耕鋼琴教育的葉綠娜與魏樂富夫妻，捐贈畢生演出的節目單、文字手稿、演出錄音、國際報導等文獻；台北市立交響樂團第一位團長鄧昌國教學影像及照片、台灣第一所音樂系—師大音樂系捐贈出系上教師帶領學生繼民歌採集運動之後，持續採集各地傳統音樂的珍貴錄音。

而本年度的捐贈，更首次跨國及跨界，由德國東亞研究院將院內「東亞研究院台灣檔案」捐贈予台灣，是史上第一批由德國返台的台灣音樂、戲曲文物；更有第一位由台灣登上日本寶塚的流行男歌手、影歌雙棲藝人林沖，捐贈出個人演出照片、節目單、海報、唱片錄音等早期流行音樂史料。這些第一說明了本次捐贈文物的珍貴及重大意義，也彰顯出台灣音樂的多元性。

文化部蕭宗煌次長則特別向德國東亞研究院歐樂思神父致意，他提及繼上個月美國順天美術館捐贈珍貴館藏後，文化部今日再獲德國東亞研究院的跨國音樂文物，可謂好事成雙。東亞研究院完整保存50年前台灣音樂家在海外戮力推廣台灣音樂與文化的足跡，捐贈內容包含台灣音樂家手稿、樂譜、唱片、節目單、樂器等。

蕭次長指出，其中彌足珍貴的是作曲家李泰祥《大神祭》作品最初版本手稿，以及存世僅有的馬水龍《雨港素描》藍晒版本，和戲劇大師俞大綱先生當年提供展覽的戲服，總共超過500件珍貴的海外史料，其質量可說和順天美術館之捐贈相當，而文化部在美術及音樂領域陸續傳出捷報，足見台灣前瞻計畫所推行「重建台灣藝術史」政策已有階段性成果，更加奠定重建藝術史之基石，他也代表文化部對所有捐贈者及家屬致上最深的謝意。

(中時電子報)