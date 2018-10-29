小心這保健品 大叔吃三個月後換肝

2018年10月29日 04:17 中時電子報 陳舒秦

美國德州一名50歲男子為了讓自己更健康，得知綠茶膠囊有益健康，開始服用後，卻在短短3個月臉色成蠟黃，經就醫後醫生表示他的肝臟嚴重受損，必須進行肝臟移植手術，讓他頓時晴天霹靂。

外媒報導，麥肯特（Jim McCants）沒有抽菸習慣，生活中也很少喝酒，他希望別重蹈自己父親在59歲心臟病發的覆轍，服用綠茶膠囊來保健身體，沒想到某天妻子卻對他說「你的眼睛和皮膚看起來非常黃！」，醫生診斷後告知他肝功能受損，他3周後疑因肝臟受損住院，醫生看他不菸、少酒也沒吃藥，懷疑是綠茶營養品肇禍。驗血發現他的肝臟嚴重受損，需要換肝。

他不滿美國Vitacost賣的綠茶營養品讓他即便術後換肝成功，現在仍有慢性腹痛、腎臟功能退化等後遺症，將來可能還得洗腎、甚至換腎，憤而告上法院要求應在商品上附註警語，決定提起訴訟。

他更說，「我沒想過營養品會傷身，以為頂多只是浪費錢，對改善健康沒啥用，這是我能接受的風險，但賠上肝臟的風險沒人想冒。」歐盟食品安全局今年4月發布警告，若讓人體每日攝取超過800毫克的兒茶素，就會有害健康。不論是由綠茶提煉、萃取的物質，會損害肝臟功能，該品項所組成的綠茶補充劑，不論是沖泡式或是膠囊健康食品，都要小心服用。

(中時電子報)