唐綺陽星座：本周金錢問題嚴重化 災難內幕八卦大爆發

2018年10月29日 06:01 中時電子報 林郁庭

10/29-11/04｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

本周日、水、金、木齊聚天蠍尾聲，關於黑道、偵查案件、富豪及幕後權謀、黑幕操作等議題容易爆發。我們還會思索錢的議題，也被錢搞得充滿壓力，金錢、金融的鬥爭事件也倍加吸睛。

水星本週三進入射手，文青、作家、觀察家、學者、教育者們受到關注，或帶動話題，我們會關注文壇、文教界八卦，也會關心出版教育、學歷證照、移民等相關議題，思考這些議題的重要性。以及大型、高空運輸工具（高鐵、火車、飛機、飛傘、橋樑等）該如何規範？或其災難的種種內幕、八卦層出不窮，是氣流混亂，記者們足夠忙碌的一週。

本週四（11/1）金星逆回天秤，金錢問題嚴重化，甚至有可能影響到合作關係，有拆夥或結婚的機會，雙方的關係變化大。

重要星象：日、水、金、木在天蠍尾聲，金星逆回天秤，水星進入射手

工作注意↓

白羊：遇到天馬行空、眼高手低的人，要務實著地

雙子：貴人是女性工作狂，可學習有所收穫

處女：接觸到複雜的狀況，做好本分、不要涉入

天蠍：安心的埋頭苦幹，專心拚進度

桃花注意↓

金牛：忽然爆發衝突，過關後彼此關係會更好

獅子：感情狀態停滯，雙方冷靜、休息一下

水瓶：感情狀況詭譎，減少感情上的互動

雙魚：小心爛桃花，避免身邊朋友的胡亂告白

財運注意↓

射手：避免大手大腳花大錢

魔羯：小心收入被打折、剝削

健康注意↓

巨蟹：請注意肢體健康

天秤：應多休息，避免過勞痠痛

(中時電子報)