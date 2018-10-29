10／29三大報頭條要聞

10/29三大報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

國營事業報考人數驟減 鐵飯碗生鏽

●油品品質出包、斷氣、空汙、環保等風波不斷，中油、台電等國營事業近年來予外界負面觀感增加，昔日招考，6、7萬人擠破頭想搶著捧的鐵飯碗，如今似乎生鏽。經濟部昨舉辦新進職員甄試，依報名人數分析，錄取率達近4年新高，來到3.88％，若就到考情況分析，平均錄取率約6.61％，也創下近3年新高，與早年錄取率僅1％出頭，難以相比。

台鐵自檢普悠瑪 未發現異常 員工爆料 沒問題才怪

●自普悠瑪21日發生出軌翻車事故後，台鐵針對普悠瑪加強檢測，台鐵昨（28）表示，經特檢後「無發現問題」，將細部資料提供調查小組，因還在偵辦中，無法對外公布細節，會持續落實檢修。有台鐵內部員工說，普悠瑪上的主風泵都修不好，檢查儀器缺料好幾年，如何特檢？「沒問題才是有問題。」另有專家認為，不該是台鐵自檢，有球員兼裁判的疑慮。

三支柱搖晃 全球經濟恐反轉

●全球景氣不妙！財信傳媒董事長謝金河昨日引述美國財經雜誌《巴倫週刊》說法，手機、汽車和房屋堪稱全球經濟三大支柱，但最近跡象顯示，這三根支柱似乎開始搖晃，就股價來看，確實都不太好，衝擊不言可喻，全球的景氣正在反轉當中。

雙管齊下 豐田出手搶救國瑞

●國瑞汽車放有薪假，引發日本豐田原廠高度重視，兩大股東豐田、和泰車積極磋商，初步敲定兩項方案，除盡速導入可國產化車型，彌補內銷缺口，豐田也將協助國瑞開發中東以外市場，不讓外銷量因單一地區受影響，避免把所有雞蛋放在同一籃子裡。

◎旺報

兩岸對話 民間搭新平台 兩岸圓桌論壇登場 將提共同倡議

●兩岸官方溝通中斷下，大陸另覓管道，與陸委會前副主委張顯耀創設的「圓桌論壇協會」，29日至30日將在北京舉辦首屆「兩岸民間圓桌論壇」，此平台得到國台辦大力支持，並與大陸商務部、發改委等多部門對接，在論壇結束後還將發表「共同倡議」，要搭建一個沒有政黨包袱，且可直接反映並解決問題的兩岸新平台。

受限兩岸關係惡化 海西獨憔悴

●港珠澳大橋開通，讓陸港澳三地高度融合，反觀「海西經濟區」受到兩岸關係惡化影響，卻是「進展有限」。第一線的平潭台商「心有戚戚焉」感嘆，兩岸關係急轉直下，讓兩岸經貿發展原應走在陸港澳融合之前，卻落入「起了大早，趕了晚集」窘境；大陸推動力度減弱之餘，台商投資更是「興趣缺缺」。

馬提斯向陸示好 波頓挑撥中俄

●中美關係近來不斷惡化，為了讓大陸低頭，川普政府「軟硬皆施」。美防長馬提斯日前在巴林表示，大陸防長魏鳳和將於下周訪問華盛頓，繼續就中美兩軍關係展開對話。他說，「戰略競爭並不意味著敵意」；另一方面，美國國安顧問波頓則在訪問喬治亞期間挑撥中俄關係，指大陸的導彈對莫斯科構成威脅，因為「俄羅斯的心臟」處於其打擊區域之內。

陸學者：綠若選輸 恐強化台獨與反中

●如果民進黨在高雄市長選舉挫敗，民進黨政府是否會調整兩岸關係？廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅表示，民進黨政府早已錯過調整的時機，若綠營選舉結果不佳，選後朝著基本教義派方向調整的機率會更高，換言之，兩岸走向進一步對抗的機率也會上升。

◎工商時報

新公司法11月1日上路 70萬家公司 大股東全都露

●洗錢防制新一輪評鑑11月5日展開，政府如臨大敵全面備戰。賴揆上周五（26日）火速核定公司法新制於本周四（11月1日）全面上路。其中22條之1關於公司需申報董監、經理人、持股逾10％大股東資料，為史上最大規模的公司資料強制申報，首次申報期限自107年11月1日～明（108）年1月31日止，逾70萬家公司首當其衝。

台股拚反彈 ３指標股伺機發動

●美股上周五（26日）續跌，但法人指出，台股當天已領先反應美股電子盤下挫利空，加上短線拉回逾1,500點，台股本周出現反彈契機，只要市場正常消化賣壓，一波像樣反彈不遠；並聚焦三大指標股：股王大立光、權值雙雄台積電與鴻海。

北京頭一回 嚴控國企調薪

●大陸近日共有17個省市先後公布2018年的企業工資指導線，其中北京人社局公布的基準線為8.5％，與去年持平。值得注意的是，北京首次針對國企明確提出嚴控國企工資增幅相關限制，市場分析可能成為其他省分的跟進目標。

寶佳大賣台新金、永豐金持股

●知情人士指出，寶佳集團已在月前開始減持台新金部位，目前寶佳持股台新金水位已從半年前最高點時的9.95％，降至8％以下，等於減持近2個百分點；至於寶佳未來是否繼續賣股，及其對未來台新金董事會改選抱持的態度，依然受到市場關切。

(中時電子報)

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