陸留學生滿身血為上課遲到道歉 真相讓老師淚崩...

他分享一名中國大陸留學生上學途中目擊槍殺案，為了救受害者因此遲到，當時身上還滿身是血，卻依然不缺席。(圖/達志影像)

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中時電子報

最近一篇文章在reddit十分夯，有一名加拿大老師分享，身為老師，聽說過的最好的遲到理由。他分享一名中國大陸留學生上學途中目擊槍殺案，為了救受害者因此遲到，當時身上還滿身是血，卻依然不缺席。讓這名老師深受感動，也佩服中國大陸留學生的敬業精神。

這位老師在reddit分享他是一名TA， 「每周有兩節晚間實驗課程，然而，有一天上課，一位中國學生遲到了20分，課後開始跟我瘋狂地道歉。在我的印象中，他是位安靜、謙遜的中國學生，帶著眼鏡，英語不是太好。」

「他拼命地向我道歉，解釋說，他在來學校的路上，目擊了一次槍殺，在他前面的一個男子被人開了好幾槍...然後開槍男子就開車逃跑了......」

中國大陸學生表示，自己和另一目擊者試圖去幫忙，但不幸的是，受害者還是去世了，因為這件事情，他沒能準時來上課。老師當時的第一想法是——這太扯了！於是他發現中國男生的衣服、褲子、前臂到處都是血跡。

過沒多久老師在網上搜索多倫多槍擊，發現學校旁邊還真的發生一起槍殺案，有人死亡。

老師表示十分震驚這名學生的敬業精神，前幾分鐘剛有一個人在自己的懷裡死了，然後他竟然盡全力過來上課了！簡直無法想像，他默默坐在最後一排，是怎麼消化掉這個事情。

報導說，該文一發布，在reddit引起熱議，不少人則批評老師，雄聲滿身是血，為什麼老師第一時間關心他？也有網友不解問，正常人經歷這種事，都會回家休息一天， 他竟然等到了下課才說，很不對勁，不過一些中國大陸留學生也解釋，父母花了很多錢送留學生讀書，身上肩負的壓力很大，加上語言較差，課程跟起來很吃力，很怕出錯，更希望給老師留下好印象，所以渾身是血去上課，也不稀奇了!

(中時電子報)

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