因為韓國瑜 邱議瑩臉書又被灌爆！網友忍不住感謝她

民進黨立委邱議瑩。（資料照片/陳信翰攝）

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中時電子報
前警大教授葉毓蘭收到朋友傳來的截圖，在一個「道明...會」的Line群組，有一位名為「邱議瑩」的頭像傳訊息抹黑韓國瑜。(翻攝自葉毓蘭臉書)

前警大教授葉毓蘭28日在臉書貼出一張照片，民進黨立委邱議瑩在一個「道明…會」的Line群組直言，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」，引發爭議。當天晚間，邱議瑩除了在該群組致歉，並表示今天將統一對外說明。不過她的臉書已被很多網友灌爆，有人甚至忍不住「感謝」她。

網友說：「感謝邱大力偉！讓我們認清民主進步黨的操作手法！1124滅東廠，滅貪腐！滅專權！感謝您～」、「謝謝妳幫1號助選，謝謝🙏」、「感謝我們的邱大立委，豬隊友神助攻啊，跟韓總講的一樣，當你們在喊意識形態的時候，根本不會希望老百姓清醒，只會抹黑、造謠、搞惡鬥，不乾淨就不會選了是吧？！」、「真的很感謝妳這麼努力臥底在民進黨，韓市長很感謝您的助選。」、「這個助攻又幫韓總多拉好幾票了！👍」、「韓國瑜最佳輔選員就是妳跟王世堅了⋯。」

還有人酸說：「登真……哥系李……阿哈」、「妳其實是國民黨的臥底，對吧！」、「高雄的選舉也能扯到中國，乾脆說台灣的公職人員都不能有國民黨，只能有民進黨，全部都給妳當。」、「這樣亂說不好吧？有失分寸，造口業喔！」、「深深覺得支持民進黨，實在沒路用。」、「下次立委難選了。」

(中時電子報)

文章來源：邱議瑩臉書

「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」 邱議瑩在Line群組道歉！
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