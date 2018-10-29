早晚涼、日夜溫差大 玉兔變化多 明起防豪雨

玉兔颱風預估不會直接侵台(圖/中央氣象局)

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中時電子報
整理報導

今天（２９日）受東北季風影響，清晨中部以北、東北部低溫１６至１８度，東部、東南部及南部２０度上下，白天天氣晴朗，北部及東半部高溫約２５至２８度，中南部仍可達３０度左右高溫，各地早晚偏涼，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地大多晴到多雲，僅午後南部山區有局部短暫陣雨。

第２６號颱風玉兔變化多，昨晚８時又減弱為中度颱風，預估未來持續朝呂宋島移動。氣象局預報員程川芳表示，依照目前的路徑來看，玉兔颱風不會直接侵襲台灣，但是周二開始受其外圍環流影響，東半部、北部會開始下雨，周三後雨量會更明顯，北部、東半部可能會有大雨至豪雨等級的雨勢，至少持續到周六。

氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有８至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。受玉兔颱風影響，氣象局也發布長浪即時訊息，今、明（２９日、３０日）兩天臺灣東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、北部沿海地區及馬祖易有長浪發生。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：東北季風偏強，雲嘉南今天可能出現地表揚塵現象影響空氣品質，高屏地區位於下風處，污染物易累積，午後因光化反應易使臭氧濃度升高。中部、雲嘉南、高屏空品區以及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區以及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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