影》好友也照踩！道奇馬恰多惡人當到底

道奇馬恰多(右)誤擊紅襪捕手，摸頭表示歉意。（美聯社資料照）

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中時電子報

有球迷認為道奇游擊手馬恰多(Manny Machado)是被冤枉的，是媒體將他塑造成一個大惡人。然而經過世界大賽第4戰，即使是支持者也很難幫他開脫了，他不僅故技重施在跑壘時踩踏紅襪一壘手後腳跟，而且那還是他的好朋友皮爾斯(Steve Pearce)。

當時9局下半，道奇幾乎要輸球了，擊出內滾並一邊吹泡泡一邊跑壘的馬恰多被封殺在一壘，還順帶賞了皮爾斯一腳。馬恰多前番對上釀酒人就是因此引發雙方人馬對峙，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)不願計較，然而好事不出門，道奇輸球之後，馬恰多的惡行迅速傳開。

馬恰多賽後辯稱：「我怎會故意踩皮爾斯，我結婚的時候，他女兒還當花童呢，這是跑壘時候的偶發事件。」只是按照釀酒人葉利奇(Christian Yelich)與媒體的說法，這顯然是「馬恰多這位骯髒球員做的骯髒事。」

皮爾斯這個朋友很夠意思，他說：「我根本沒感覺啊，很高興完成那記封殺。」他還說馬恰多其實是一個好人，大家都誤解他了。問題在於馬恰多形象太差，他的小動作容易被放大，比如說揮棒時打到捕手或是跑壘時吹泡泡都引來爭議。

前洋基球星吉特(Derek Jeter)也會在跑壘時吹泡泡，但吉特可是「十月先生」，身先士卒5奪世界大賽冠軍的英雄人物。馬恰多跑壘吹泡泡，當然就不可原諒了，希望這不會影響他年底準備尋求的大肥約。

(中時電子報)

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