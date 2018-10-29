高雄》韓國瑜陣營當心！邱建勇4字曝影響選戰最可怕因素

2018年10月29日 08:01 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長選舉戰況激烈，國民黨參選人韓國瑜急起直追，外界都在關注這場選戰是否將翻盤。無黨籍前國大代表邱建勇指出，在取樣誤差範圍內，只要一方有小動作，選舉恐翻盤，其中又以「地下賭盤」影響最可怕。他提醒國民黨韓國瑜陣營要小心。

韓國瑜在政壇掀起一波「韓流」，不僅日前在鳳山的造勢晚會吸引5萬人參加外，各地候選人也希望搭上這股韓流，紛紛邀請韓國瑜為自己站台拉抬聲勢。

據中評社報導，邱建勇表示，韓國瑜與陳其邁兩人的民調出現黃金交叉後，賭盤賠率恐將跟著翻新。他指出，若候選人間民調陷入膠著，在取樣誤差範圍內，只有一方有小動作，都恐讓選舉翻盤，地下賭盤就是。他舉例，若A陣營民調小輸，假設賠率1比5，下注1千元，A當選就得到5千元，自然會幫A助選，比死忠拉票、買票更有效，他說台灣買票不見得會投票，拿了錢不見得投給你，但是涉及未來期許以及賭金賭籌，就會認真。

邱建勇說韓、陳兩人民調在伯仲之間，此時開地下賭盤有效，為自己利益就會跳下來幫拉票，且一定會投票。邱說現在還聽到，大賭頭開始收小組頭，提高賠率，只要多花幾億選舉就可能翻盤，「連北台灣都聽到南部人在開賭盤，南部檢調應該要偵辦」。

(中時電子報)