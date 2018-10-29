高雄》韓國瑜陣營當心！邱建勇4字曝影響選戰最可怕因素

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照,劉宗龍攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

高雄市長選舉戰況激烈，國民黨參選人韓國瑜急起直追，外界都在關注這場選戰是否將翻盤。無黨籍前國大代表邱建勇指出，在取樣誤差範圍內，只要一方有小動作，選舉恐翻盤，其中又以「地下賭盤」影響最可怕。他提醒國民黨韓國瑜陣營要小心。

韓國瑜在政壇掀起一波「韓流」，不僅日前在鳳山的造勢晚會吸引5萬人參加外，各地候選人也希望搭上這股韓流，紛紛邀請韓國瑜為自己站台拉抬聲勢。

據中評社報導，邱建勇表示，韓國瑜與陳其邁兩人的民調出現黃金交叉後，賭盤賠率恐將跟著翻新。他指出，若候選人間民調陷入膠著，在取樣誤差範圍內，只有一方有小動作，都恐讓選舉翻盤，地下賭盤就是。他舉例，若A陣營民調小輸，假設賠率1比5，下注1千元，A當選就得到5千元，自然會幫A助選，比死忠拉票、買票更有效，他說台灣買票不見得會投票，拿了錢不見得投給你，但是涉及未來期許以及賭金賭籌，就會認真。

邱建勇說韓、陳兩人民調在伯仲之間，此時開地下賭盤有效，為自己利益就會跳下來幫拉票，且一定會投票。邱說現在還聽到，大賭頭開始收小組頭，提高賠率，只要多花幾億選舉就可能翻盤，「連北台灣都聽到南部人在開賭盤，南部檢調應該要偵辦」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

因為韓國瑜 邱議瑩臉書又被灌爆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。