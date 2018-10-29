拉高整頓層級 台鐵局長由交部政次張政源兼任

交通部政務次長張政源。（圖／中央社）

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中時電子報

普悠瑪出軌翻車重大事故，台鐵局長鹿潔身已於上周四請辭獲准，各界關注新局長人選，府院高層今表示，百年台鐵問題盤根錯節，沈疴嚴重，整頓要拉高層級，將由交通部政務次長張政源兼任。交通部將於上午宣布此一人事案。

府院高層表示，張政源曾任台鐵局台北站站長，是老台鐵人，了解台鐵人車路交錯、盤根錯節難解的問題，現由張政源介入管理及整頓，是最好的人選。

6432次普悠瑪列車於這個月21日下午行經宜蘭時出軌翻覆，造成18人死、190人受傷，其中10人重傷，是台鐵局有史以來最嚴重的事故，各界究責，台鐵局表現竟荒腔走板，企圖將責任全推給司機員，更曝露長期管理不當，無法給民眾一條安全回家的路外，交通部更於上周同意台鐵局長鹿潔身辭呈。

府院高層表示，行政院於事故發生時，即立刻成立應變小組外，還責成三位政務委員張景森、吳澤成、陳美伶介入調查及善後，總統蔡英文昨更指示，台鐵改革無上限，台鐵改革已刻不容緩，整頓要拉高層級，交通部政務次長張政源是最好人選，將由他兼任台鐵局長。

張政源出身台鐵，其經歷包括台鐵局台北站站長、觀光局駐紐約台北經濟文化辦事處觀光組主任、觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、台南市交通局長等，並於賴清德擔任台南市長期間，出任台南市副市長，是賴清德人馬。賴清德去年9月接任行政院長後，張政源於今年7月接任交通部政務次長。

(中時電子報)

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