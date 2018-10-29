子瑜扮「地獄新娘」這裡太搶鏡 神還原網嚇歪

TWICE下個月將帶著新作品回歸歌壇。(圖／翻攝自TWICE推特)

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中時電子報
／綜合報導
子瑜扮地獄新娘，八字眉超搶鏡。(圖／翻攝自微博)
定延變成無臉男，多賢是安娜貝爾。(圖／翻攝自微博)

南韓大勢女團TWICE擁有超高人氣，下個月將推出新作品的她們，28日搶先舉辦萬聖節見面會，9名成員不顧形象cosplay，神還原經典電影角色，讓粉絲看到都嚇歪，和平時女神模樣差很大，有些成員如果不仔細看，還認不太出來。

TWICE下月5日將發行新專輯《YES or YES》，28日她們先和粉絲度過萬聖節，9位成員精心打扮，子瑜變身「地獄新娘」，把整張臉畫成藍色，八字眉相當搶鏡，讓她呆萌中又帶點衰樣，另外，定延變成《神隱少女》中無臉男，多賢是恐怖電影裡安娜貝爾，兩人不仔細看還真認不出來。

由上至下左至右分別是，娜璉扮貓女、Sana扮紅心皇后、Momo扮《101忠狗》中的壞女人庫伊拉、彩瑛反串「小丑」、Mina扮埃及公主、隊長志效則是埃及公主。(圖／翻攝自微博)

Momo則是披著狗皮大衣，扮《101忠狗》中的壞女人庫伊拉、Sana穿上澎澎裙化身《魔境夢遊》紅心皇后、彩瑛將頭髮染綠，帥氣反串成「小丑」、娜璉扮貓女、Mina則是《神鬼傳奇》裡的埃及公主、隊長志效則是綁雙辮子成印第安公主，9個人精緻又具喜感妝容，給粉絲超大驚喜，不顧形象的cosplay，讓粉絲都笑歪，直誇她們真的超認真。

(中時電子報)

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