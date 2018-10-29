高雄》民進黨抨擊韓國瑜「5大造假神器」 反遭網友灌爆砲轟

2018年10月29日 08:44 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民主進步黨臉書抨擊韓國瑜「五大造假神器」。（圖／截自民進黨臉書粉絲專頁）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山舉辦「三山之友會」首場大造勢，就湧入5萬人熱情相挺，代表他成功將空軍轉化為陸軍，但此盛況終招來敵營忌憚，民進黨28日表示「韓國瑜的戲精必備百寶箱： 五大造假神器」，但是，PO 文一出引發網友留言灌爆砲轟。

民主進步黨臉書昨日貼出一篇文章表示，韓國瑜有 5 造假奧步，分別如下。

第一點是「海市蜃樓攝影機」，稱韓利用 IP 在海外的帳號（含陸網友）組成暗黑軍團拉抬自己，並散播假消息攻擊對手、變造他人影片做宣傳。

第二點是「誤導大字報」，國民黨前議長許崑源日前在韓國瑜造勢場合上表示，據成大民調，韓國瑜已經領先，但成大校方隨即澄清，並沒有進行這項民調。

第三點是「人群特效框」，民進黨稱，網路上瘋傳一張高朋滿座的會場圖，顯示韓國瑜在美濃的造勢活動大爆滿，但經「網友查證」後發現該照片跟美濃造勢活動風馬牛不相干，是從高雄的國軍英雄館會場照移花接木而來。

第四點是「語出驚人大聲公」，民進黨認為，旗津要蓋賭場到愛情摩天輪到捨身「陪睡」，民進黨痛批韓國瑜「開黃腔鬼扯不打草稿！」，指出韓1/17、8/16受訪曾說高雄機場、旗津要蓋賭場引發社會輿論，但對於民進黨指控，韓團隊發言人許淑華卻表示，韓國瑜從來沒有說過。

第五點是「分飾多角試鏡帶」，民進黨批韓同時飾演受害人與加害人，貼文指出， 10月16 、 17 日韓國瑜陣營稱民間粉絲專頁被關，在臉書官方表示未對該粉專做任何處理後，才表示是志工自己關閉。數日後更爆發疑似韓陣營指控網友肉搜韓國瑜女兒，引輿論攻擊綠營。

民進黨原以為能藉此指控讓支持者再次聚攏起來，不料，網友絲毫不買帳，反遭網友灌爆臉書砲轟，紛紛留言痛批，「民進黨真的很可悲，韓國瑜是一股清流！」、「除了批評，民進黨還拿得出什麼，要選民支持你？」、「執政黨還特地發文來細數對手招數，哪來的大黨格局阿，笑死」、「怎麼不總結民進黨選舉『奧步』合集？」。

(中時電子報)