NBA》不驚訝泰隆盧被炒 科爾：教練都靠球員天賦

勇士總教練科爾並不訝異老對手騎士開除泰隆盧。(美聯社)

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中時電子報

聽到開季6連敗的老對手騎士，29日突然把總教練泰隆盧炒魷魚新聞，勇士總教練科爾接受《聖荷西水星報》訪問表示，自己並不因此感到驚訝，「因為身為教練的我們，完全都依賴球員天賦，假如你有優異球星，你就有機會！」

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「當詹姆斯選擇離開騎士，自然留給泰隆盧一個相當艱難的處境，」過去4年都在總冠軍賽跟騎士交手的科爾表示，「我想泰隆盧這麼快就下台，應該震撼到所有人，但這就是NBA，這種艱難的狀況，每年都在不斷的重演當中。」

可是科爾自己反而並不驚訝泰隆盧的離職，「現在沒有什麼事情可以真正讓我訝異，我當然替泰隆盧感到難過，他是很棒的教練，我確定他可以重回NBA總教練這個職位，他很清楚自己該做什麼，每個晚上也都做好充足的準備。」

科爾也在29日透露，先前被驅逐出場的考辛斯，已經私底下跟他與其他勇士隊友道過歉，畢竟這次風波有點誇張，至今因傷還無法出賽的考辛斯，竟跟尼克中鋒坎特吵架被趕出場，「我只有淡淡地告訴他，以後別再這樣做了！」

「考辛斯必須了解，他現在有著不同的角色、球隊與處境，所以他要比以前成長才行，發生這種事沒辦法幫助我們爭冠，也沒辦法挽救他的聲譽。」科爾說，只是向來火爆，且常吃技術犯規的考辛斯能夠聽進多少，目前還很難講。

(中時電子報)

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