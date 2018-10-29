高雄》抹紅、抹黑韓國瑜不成 綠營竟開始「抹黃」？

2018年10月29日 08:52 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨攻擊韓國瑜事件簿。

民進黨攻擊韓國瑜事件簿。

國民黨候選人韓國瑜在鳳山造勢大會上擠進5萬人，聲勢高漲，讓民進黨候選人陳其邁陣營緊張高雄恐變天，瘋狂攻擊韓國瑜。先前抹紅、抹黑不成，現竟開始「抹黃」韓國瑜，繼昨日綠營立委邱議瑩line群組貼文「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」言論流出引發抨擊後，網友也挖出同黨立委管碧玲曾痛批韓國瑜「摩天輪變摩鐵政見，作完誰要搭？」的黑歷史，譏諷「真的各種抹黃，民退黨不抹黃抹黑抹紅就不會選舉嗎？」

民進黨趕緊重兵回防高雄，傳統「抹黑」、「扣帽子」招術不斷，民進黨秘書長洪耀福攻擊韓國瑜沒有在高雄待過，不認識高雄卻說高雄「變老變窮」，宣傳高雄青年「北漂」是「汙辱」高雄，言下之意韓是「外來政客」，這與攻擊國民黨是「外來政權」是一樣的路數。

當然，「毀滅人格」也是民進黨最擅長的招數，10月初在網路上開始帶風向指稱韓國瑜混黑道。對此，網友也問民進黨，難道民進黨就沒有混黑道的，只因為他們是民進黨就不黑了嗎？

民進黨更無限上綱韓國瑜的「母語回家學就好」為「消滅母語」，總統蔡英文也加入戰場，在臉書貼文指責戰後國民黨政府推動「同化教育」和「國語推行運動」對台灣造成傷害。

甚至韓國瑜對旗津未來觀光發展表示他要提出離島建設條例專區，聯合高雄的立委們一起努力，一旦成功，首先可將旗津變成免稅特區、採購天堂，至於是否設立賭場，則有賴下任市長、議會、百姓支持。但民進黨卻斷章取義抨擊韓國瑜「要把賭場帶來旗津」。

接著民進黨開始「抹紅」韓國瑜是中共同路人。民進黨高雄市議員候選人劉世賢在鳳山街頭懸掛「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看板，遭資深媒體人謝寒冰譏諷，年底真的是高雄市民智力測驗的關鍵時刻啊！

而台灣師範大學政治學研究所教授范世平更在政論節目上表示大陸媒體近來也在大肆報導韓國瑜，因為韓國瑜令北京政府為之一亮，認為他是繼台北市長柯文哲後的新的替代者。對此，網友表示要笑死了，譏諷現在只要能贏民進黨的都是對岸的同路人。

另外，綠委劉世芳也質疑，不只有來自大陸的網軍幫忙，陸媒近來大肆報導韓國瑜，可見韓國瑜已成為北京的寵兒。言下之意，韓國瑜可能是北京的同路人，將聽命於中共。

抹黑抹紅不成，現在民進黨竟舉全黨之力開始「抹黃」。網路流出LINE群組對話截圖，立委邱議瑩貼文表示，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發爭議。

網友也挖出管碧玲在為陳其邁造勢的鼓山後援會上，痛批韓國瑜要把摩天輪變摩鐵，讓年輕人上去「做那個事情，第一對做完，後面有人要搭嗎？」網友譏諷，「管的女婿先考外交特考好嗎」、「全黨都急了，越來越好笑惹」、「真的各種抹黃，民退黨不抹黃抹黑抹紅就不會選舉嗎」？

還有網友要民進黨婦女部趕快出來譴責！因為之前台北市長柯文哲只是要學姐跟小牛陪網友吃個飯，民進黨婦女部是怎麼罵柯文哲的，然而前總統陳水扁之子陳致中去酒店喝酒，婦女部竟回答這是個案，不便評論。網友譏諷現在民進黨為了選舉，連抹黃手段都出來了，婦女部要不要出來譴責呀？

(中時電子報)