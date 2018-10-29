遇見果香披薩 芒果尬海鮮迸出好滋味

2018年10月29日 08:55 中時 劉秀芬

「遇見果香」老闆盧聖文對披薩食材、香味都很講究。（劉秀芬攝）

台南玉井是芒果之鄉，夏天前來採買芒果的遊客總擠滿青果市場，老街冰店也多座無虛席，但如果一家人有的想吃冰、有的想吃點熱食填飽肚子，或是注重養生不吃冰的遊客，車站前的「遇見果香」餐廳不僅有冰品、熱食，還有備受遊客青睞的芒果披薩。

玉井有許多道地台式傳統美食，但披薩可是很少見，「遇見果香」的老闆盧聖文表示，他們全家都是芒果控，因此他研發出一套芒果風味料理，因為自己女兒愛吃披薩，他就想辦法加到菜單裡，才會有這項「金磚海洋鮮蝦披薩」的誕生。

曾在外商公司工作多年的盧聖文，愛吃又懂得吃，他特別商請曾在五星級飯店當烘焙師的朋友研發10吋厚式餅皮，以濃濃的芒果汁取代傳統的番茄醬為底醬，搭配魷魚丁、16顆鮮蝦，再加上隨品種盛產時間變化的主角芒果丁，還用披薩的好朋友Mozzarella、Parmesan起司增加香味與口感。

披薩烘烤過程中芒果清香與海鮮的香味漸漸傳出，交織成山與海的味覺饗宴，20至25分鐘出爐後，色香味俱全的芒果披薩就完成了，一口咬下後，可以嘗到芒果的甜、蝦的鮮、起司的奶味，還有淡淡的自然麵香味。「香味」是老闆盧聖文對食物的要求與堅持，也是他店名「遇見果香」的靈感之一。

4年多前，老闆以對芒果香氣的記憶為出發點，在玉井小鎮開了設計風格有別於其他冰店的「遇見果香」，除了首創分食概念的全家福芒果剉冰，也提供芒果冰外的冷熱飲，物美價廉的蛋包飯是當地鄉親的最愛，鮮香的芒果披薩則是遊客嘗鮮首選，他也希望能為遊客提供多樣化美味餐飲，留下美好的回憶。

(中時 )