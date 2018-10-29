花博哈薩克馬術表演團初訪台中花博馬上秀英姿

2018年10月29日 09:20 中時 陳世宗

花博期間「哈薩克阿拉木圖馬術特技表演」，觀旅局歡迎民眾把握機會觀賞哈薩克騎術力與美的表演。（陳世宗翻攝）

花博后里馬場園區將於花博期間，在馬術競技場舉辦「哈薩克阿拉木圖馬術特技表演」，結合花卉的靜態美與駿馬動態活力，讓遊客感受最美的花馬樂園；遠道從哈薩克前來台灣演出的10名團員，今年8月就抵台訓練，工作之餘，經常到台中各地景點逛逛。

團長Luba表示，團員們印象最深刻的是逢甲夜市，有許多哈薩克從未見過的美味小吃，期望透過這次花博演出機會，增加團員更多國際體驗。

台中市政府觀光旅遊局說，哈薩克對於台灣來說或許較為陌生，哈薩克是全世界最大的內陸國家畜牧業非常興盛，所以哈薩克人幾乎人人騎術精湛，也培育出許多知名的馬術表演團體；包括這次來花博演出的哈薩克國家級的馬術表演團體「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」，更是高知名度。

「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」團長Luba擁有25年的馬術表演經驗，這次帶領6名女團員及3名男團員來台。Luba表示，該團歷史悠久，經常被邀請至哈薩克重要慶典演出，這次來台中演出的騎手都擁有至少3年以上，實際演出經驗，將在花博期間帶給大家最精彩的馬術特技表演視覺享受。

Luba表示，台中是非常美麗且友善的城市，有便利的交通及充滿人情味的民眾。初訪后里馬場園區時，團員們都嚇了一跳，因為這是他們在全世界演出經驗中看過最大、最美的演出場地，能在這樣具有規模的場地演出，是個非常難得的經驗。

觀旅局強調，花博期間「哈薩克阿拉木圖馬術特技表演」原則除週二及11/9-11、12/7-9遇馬術比賽公休外，每日11:00、15:00於后里馬場園區馬術競技場都會帶來長達40分鐘的精湛馬術特技表演；如公休日遇特殊節日或日期(11/6、11/20、11/27、12/25、1/1、2/5、2/19)則加場演出，歡迎把握機會觀賞哈薩克騎術力與美的表演。

(中時 )