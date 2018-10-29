曾賞邱議瑩一巴掌！許淑華嗆：嘴巴閉緊 別逼人開戰

2018年10月29日 09:12 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨立委邱議瑩爭議頻傳，昨被流出LINE截圖，她在群組中說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」邱議瑩隨後在該群組致歉，並表示今天將統一對外說明。對此，曾在立院審前瞻預算藍綠衝突時，呼了邱議瑩一巴掌而聲名大噪的國民黨立委、韓國瑜辦公室發言人許淑華嗆邱「嘴巴最好閉緊點，不要逼人開戰」。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨天在臉書上貼出一張LINE截圖，內容是與民進黨立委邱議瑩在LINE群組內聲稱「各位有智慧的學長學姊….冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」引發議論。事後證實是邱議瑩本人，她也同時在群組道歉，並表示今天會統一對外說明。

對此，許淑華在臉書發表「沒有最蠢 只有更蠢」一文，她說民進黨立委邱議瑩在191人群組裡惡意中傷高雄市長候選人韓國瑜，貼文除了再度扭曲韓國瑜政見外，更出現讓老婆陪睡韓國瑜的下流字眼，低級程度讓人難以相信是來自國會立委的發言，以為是假新聞要陷害邱大委員。

「所幸公道在人心，連你學長學姐都看不下去了，不把你踢出群組已經給你臉了」。許淑華說韓國瑜本人不想回應這些對他一貫的抹黑伎倆，一笑置之，仍期待回歸政策討論。但她看到這則新聞實在怒氣難消，許說這則貼文，她不是韓辦發言人，是她本人公開對邱議瑩的鄙視，並要邱議瑩嘴巴最好閉緊點，不要逼人開戰。

(中時電子報)