名字出現在邱議瑩Line抹黑韓國瑜截圖 男子要告葉毓蘭

2018年10月29日 09:23 中時電子報 邱文秀

前警大教授葉毓蘭在臉書貼出一張民進黨立委邱議瑩的Line發言截圖，邱議瑩在近200人群組中寫「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」等訊息，底下剛好有個莊男也發言被一併截圖，莊男喊話要葉毓蘭道歉否則提告。

據葉毓蘭臉書所PO出的照片，邱議瑩在一個「道明…會」的Line群組中提到，「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？」「各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！」「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」

有位莊男剛好接著邱議瑩訊息發言，被一併截圖。葉毓蘭說，有位莊XX先生到我的臉書留言，說要我道歉，否則要提告，以下是我的公開答覆:

1. 這一張截圖早在10/27晚上10:03就開始在ptt上流傳，截圖上就有你的大名，不是我貼上去的。我是在10/28上午接到友人的詢問，才決定在我的FB上直接向警方報案，請他們查清楚是否為假新聞、邱議瑩的帳號是否被冒用，否則為何有這麼低下的言論?我在追求真相，一切守法，您告不成的。但是如果您要告，就請便吧!

2.只要是有常識的人都知道，在道明校友群組中，唯一沒有嫌疑「出賣」舉發邱議瑩的人就是你。因為唯一在你的手機上不會出現名字的人就是你。我的臉友也回答你: 「那張圖應該是你剛好在那群組上發言時，被截圖下來了，不就剛好證明不是你發的(本人發文是不會提示的)。所以那圖剛好證明你是191人中最不可能發的，不是嗎？所以你要告也是告不成的啊。」邱議瑩應該頒發一個忠心守候獎給你!

葉毓蘭說，就醬子，如果您要提告，歡迎。希望未來的四個星期少點抹黑，多點希望，僅此而已!

(中時電子報)