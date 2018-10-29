好多眼睛看著你！合歡山秋季樂賞蝶

2018年10月29日 09:31 中時 游昇俯

玉山蔭蝶。（特生中心提供）

合歡山小風口容易見到玉山蔭蝶的身影。（特生中心提供）

秋高氣爽適合登山，每年9到11月，也正是前往合歡山北峰欣賞永澤蛇目蝶（Minois nagasawae）的好時機。永澤蛇目蝶體色皆以褐色為主，色彩並不鮮艷，但翅膀上有顯著的眼紋，黑色圓點中帶有白點，好像許多小眼睛對著你眨呀眨，是合歡山秋季最可愛的風景之一。

農委會特有生物研究保育中心表示，永澤蛇目蝶是高山型蝴蝶，生長在高海拔地區，幼蟲住在被雪覆蓋的土中不吃不喝，等到隔年才爬出來啃食玉山箭竹，化蛹並羽化。

登合歡山往北峰三角點方向沿路可見分布於冷溫帶的台灣冷杉，過了0.5k牌子則是低矮的玉山箭竹，接著往登山步道繼續走，過了1.1k後，有片平緩的箭竹林，就是最容易觀察到永澤蛇目蝶的地方，牠們多低飛於林間尋覓合適的對象，數量多時可達上百隻。

玉山蔭蝶（Zophoessa niitakana）（亦稱玉山幽眼蝶）則是另一種秋季常見的高山型蝴蝶，牠的體型與永澤蛇目蝶相似，翅膀上也有眼紋，不同的是停棲合翅時，可見明顯橫越翅面的白色條紋；上午約10、11點，常可見到玉山蔭蝶飛越合歡山小風口，單次數量可多達10隻以上，牠常停駐灌叢，盛開的澤蘭屬植物上可輕易看到玉山蔭蝶吸蜜的身影。

特生中心在合歡山地區進行了10年的蝴蝶調查，累計記錄到5科67種蝶類，但僅少數高山型蝴蝶棲息於此，多數蝴蝶是被上升氣流從山下帶上來，路過此地而已。特生中心表示，若嫌攀登北峰太累，小風口停車場是絕佳的賞蝶地點，此處易見的蝴蝶，包括蛺蝶科的青斑蝶，以及鳳蝶科的青帶鳳蝶、大紅紋鳳蝶等。

特生中心主任楊嘉棟也提醒，欣賞蝴蝶，請放慢腳步，用眼睛、相機留下牠們美麗的身影，但不要隨意進入草叢，用手或工具干擾牠們日常的生活。

(中時 )