普悠瑪特檢沒問題 完整體檢報告還要等3個月

2018年10月29日 09:33 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪翻車事故發生後，台鐵針對普悠瑪進行特檢，結果顯示沒有問題，遭外界質疑其真實性。交通部次長王國材今接受聯訪時表示，特檢僅是極短期的初步檢查，完整的系統體檢還須由行政院體檢小組進行，約3個月後報告才會出爐。另外針對太魯閣號被爆出煞車故障還照開一事，王國材表示「台鐵回報與安全無關」。

台鐵自22日開始執行加強辦理普悠瑪18編組全列車車輛走行裝置、傳動裝置、集電弓裝置、動力系統、保安設備、隨車設備、連結器、高壓礙子及滅火器共9項內容等的檢查，同時加以保養維護，於26日完成特檢，台鐵表示「特檢後沒問題」。

外界質疑特檢真實性，認為台鐵似乎是「球員兼裁判」，對此王國材今出席立法院交通委員會接受聯訪時表示，特檢僅是極短期的初步檢查，針對某些問題、就現有車輛設備進行的安全檢查。

王國材表示，特檢時有針對ATP進行初步檢查，「ATP不管怎樣，司機還是要按照路邊限速牌駕駛」，而台鐵系統的完整檢查還有待行政院體檢小組進行檢查，屆時會檢討ATP連線問題，也會探討台鐵的安全管理缺漏不足之處，希望台鐵可向北捷、高鐵系統學習其管理模式，讓中心能完全掌握駕駛狀況。

此外，近日有太魯閣號被爆出煞車故障，維修換件還需要花費7個月時間，王國材表示「台鐵回報這與安全無關，初步特檢也證實無關」，詳細內容有待大體檢檢查。對於台鐵長期備料不足課題也將要求台鐵改善，縮短備料時間。

另外王國材表示，因為特檢比較短期，因此並未特別將專家納入特檢小組。但大體檢的體檢小組就會邀集各界專家、徹底檢查，檢查報告約3個月後才能出爐。

(中時 )