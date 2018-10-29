誰拍的？花博開幕形象片 花現「影」響力

2018年10月29日 09:41 中時 盧金足

花博開幕形象影片迴響大，導演林呈軒分享拍片心得。（盧金足翻攝）

花博開幕形象影片《聽‧花開》，找了台中在地的各種職人，透過他們平日專注於工藝的視角，傳達與台中共同準備好要跟著花博綻放的感覺。（圖／台中市府提供）

台中世界花卉博覽會將於11月3日登場，市府在花博臉書粉絲專頁公布花博開幕形象影片《聽‧花開》，引起熱烈迴響，很多人在問，影片誰拍的？答案揭曉是導演林呈軒，他在臉書分享，花沒有聲音，如何表達花博「聆聽花開的聲音」的Slogan？讓他困住很久，最後以透過台中各地職人視角，技藝淬煉過程，如同每朵花開前養分的累積，最後絢麗綻放。

聆聽花開與這座城市的聲音！花博開幕形象影片《聽‧花開》引發各界好評，影片導演林呈軒在臉書分享拍片心得。

他說，當初苦思花開的聲音要怎麼聆聽，後來發現花其實就在每個人的生活周遭，「聆聽花開的聲音」就像聆聽生活中的種種細節，進而產生影片腳本，聆聽台中從傳統到現代，飲食到工藝，文化到信仰的生命力，一起穿梭、見證、聆聽這座城市的遍地精彩，期待要給人速度感及震撼的印象。

花沒有聲音，如何表達花博「聆聽花開的聲音」的Slogan？後來，他領略聆聽花開的聲音，就是聆聽平日的生命力，也像聆聽台中的聲音，特別找了台中在地的各種職人，透過他們平日專注於工藝的視角，取景數十年每日工作的地方，讓大家見證這些點滴淬煉的過程，傳達與台中共同準備好要跟著花博綻放的感覺。

林呈軒說，影片在拍攝技術上，不單動畫影視形式，結合拍攝、3D等全都挑戰一番，過程中獲得許多人的協助，感謝所有工作人員及演員，一起在台中東奔西跑，把台中的美好，用一顆又一顆鏡頭紀錄下來。

有網友留言「很喜歡這支影片，24號公佈到現在反覆觀看數次，節奏感與景色融入職人劇情種種搭配的很過癮舒服！喜歡這樣有質感的作品！加油」。

林呈軒曾參與台北世大運、第29屆金曲獎、中華職棒明星賽、台北設計獎、2017年雙十國慶等知名專案執導，在花博開幕形象影片中，一開始僅出現一個「聽」字，接者從台中糕餅業、自行車業、裁縫業、雕刻業、佛具業、廟宇等職人視角，展現各種傳統工藝、飲食、文化及信仰的生命力。

畫面並以快節奏呈現台中各地人文景致，例如大坑山群、高美濕地、潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、北屯海天橋、九天黑森林、彩虹眷村、東海路思義教堂等，帶著觀眾穿梭在台中山、海、屯、城的每一角落。

影片後段也呈現花博豐原葫蘆墩公園、后里森林園區、外埔園區、后里馬場園區的壯麗景象，最後以台中國家歌劇院代表台中，帶出台中花博的精采。

(中時 )