高雄》邱議瑩不認失言：該譴責的是提出陪睡的韓國瑜

2018年10月29日 09:34 中時電子報 邱文秀

邱議瑩出面說明

民進黨立委邱議瑩上午出面說明LINE消息截圖，並說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。大家罵她噁心，但提出這些政見的是韓國瑜，她說，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎?

前警大教授葉毓蘭在臉書貼出一張圖說，「檢調警如火如荼在查假消息、假新聞。朋友傳來這張截圖問我該如何處理？我今天要拿這則訊息去報案，不管怎樣都是打假績效。如果是真的，邱議瑩放韓國瑜的假消息，如果是假的，就應該追查誰冒用邱大委員的名義違反選罷法，意圖使韓國瑜不當選。不知道打假的專案小組在哪裡，有人可以指點嗎？」

圖片顯示為「道明...會」的Line群組，有一位名稱為「邱議瑩」，圖像也跟民進黨立委邱議瑩一樣的人傳訊息說「開賭場、挖石油、開性愛摩天輪還是直接把台灣送給中國?」、「各位有智慧的學長學姊....冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎?你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎?你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎?」

邱議瑩出面說明說，該被譴責的絕對是韓國瑜，不是她。懇請大家拿掉藍綠眼鏡，用真實的心真實的眼去看這世界，這樣的說法作法您能接受嗎?在座的朋友，您有女兒、您有母親、或者你本身就是女性，當有人這樣對你說，你能接受嗎?

她說，為什麼韓先生挾著網路聲量高，他不必被檢驗，不必被苛責，而我質疑他的荒謬，反問大家的意願，我被獵巫式的攻擊，只因為我是綠的，只因為我叫邱議瑩，只因為你們在網路上討厭我，然後就用這種追殺式的方式來攻擊我。

邱議瑩說，還是因為我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎?這不公平，真實的世界不應該這樣。你我可以有政黨之分，但不能沒有是非之心。所以我今天很清楚的表達我的想法，我很清楚表達我對韓國瑜歧視女性、汙衊女性尤其輕視我們高雄女性的憤怒，並說她表達他的憤怒跟不滿，站在台上拍手叫好的都是國民黨女性參選人。

邱議瑩說，什麼時候我們高雄招商要變成要用陪睡來完成，而我這樣質疑時，是我被獵巫，我被醜化，我被抹黑。極盡一切可以的文字來羞辱我，她哽咽說，只因為我叫邱議瑩，我就該這樣被你們污辱嗎?

她說，我再次講這件事上該被譴責的是韓國瑜，不是邱議瑩。如果葉毓蘭教授還有對女性平權有良知，如果各位媒體朋友心中還有是非，請去譴責韓國瑜。

邱議瑩強調，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。

邱議瑩說，戰士應該戰死沙場，面對韓國瑜污辱女性我絕不退卻，會為女士奮戰到底。

(中時電子報)