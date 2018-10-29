馬英九台大商圈步行造勢挺丁守中 肯定韓國瑜效應已外溢

2018年10月29日 09:47 中時電子報 綜合報導

年底縣市長選戰倒數，為搶攻首都，國民黨陣營接力動員，今天第一棒由立委賴士葆主辦，包括前總統馬英九、台北市前市長郝龍斌、國民黨青壯派立委蔣萬安、李彥秀等人陪同市長候選人丁守中從台大校門口出發，在公館與台大商圈遊行造勢，訴求「票投國民黨，台大有校長」。馬英九也肯定，高雄市長候選人韓國瑜已經有外溢效應， 是對國民黨整體選情非常正面的現象。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

馬英九也說，今天與台北市黨籍立委一同來力挺丁守中，一方面希望提升台北市的選情，也期盼國民黨提名的市長、議員與里長黨候選人都能夠當選。雖然目前些微落後，但還有將近1個月的時間，提升機會很大，一定會全力以赴。

「光復台北大步走遊行」系列活動係由國民黨副祕書長鄭麗文策畫，台北市選區的黨籍前、現任立委接力，為台北市長候選人丁守中連辦6場造勢活動。丁守中陣營則規畫11月11日於凱道自辦造勢活動，凝聚勝選氣勢。

今天活動自羅斯福路四段台大門口出發，除馬郝兩位前市長，包括立委柯志恩、蔣乃辛、許毓仁、王育敏、蔣萬安、李彥秀、費鴻泰、賴士葆等人都穿著KMT T恤在公館健走掃街，並贈送國旗氣球，以溫馨與和樂氣氛，爭取中間選民支持。

丁守中競選辦公室發言人詹為元也說，從台大出發，除了因為丁守中長期在台大任教，也希望民眾了解，民進黨執政後屢屢以政治手法打擊政敵，東西廠林立，因此唯有票投國民黨，才能打倒東西廠。並且「票投國民黨，台大有校長」。

至於丁辦規劃1111在凱道舉辦造勢活動，也在黨主席吳敦義發出動員令後升級為六都候選人同台造勢。丁守中說，黨中央正在安排聯繫，不管韓國瑜在高雄、盧秀燕在台中，還有丁守中在台北積極打拼，其實六都連線都是為了衝出更好的明天，大家都有共同的心，讓台北、台灣更好，盼藍天再現，這是六都共同目標。

(中時電子報)