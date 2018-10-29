紀念屠殺原民的日軍部隊？丁守中痛批：國防部腦殘嗎？

2018年10月29日 09:51 中時電子報 綜合報導

針對國防部核定屏東大武營區傘訓基地搬遷至「大聖西營區」，卻以公共藝術展示紀念霧社事件中以毒氣彈轟炸抗日原住民的日本陸軍第八飛行聯隊，並肯定第八聯隊當年在屏東開隊，對官方民間都是件大事等說法，國民黨台北市長候選人丁守中痛批國防部「腦殘」、「斷片」。並稱看到國防部這種消息，只有一個感覺，「無知，真的太可怕了」。

他強調，這個基地不過是日本軍國主義進攻南洋的據點，站在反戰、反殖民、反軍國主義的立場，這種違反國際民主自由潮流的黑歷史根本不值得留戀。因此相關作為不但是對原住民的二度傷害，更完全對不起當年反抗日本殖民暴政的原住民先民們。

丁守中今天臉書PO文表示，國防部就算沒看過電影「賽德克．巴萊」，也該看到前幾天原住民同胞才剛剛舉辦霧社事件88周年追思祭典，憑弔殉難烈士英魂吧！結果民進黨政府「轉型正義」，不捍衛自己原住民同胞們的尊嚴，不為被軍國主義欺壓的台灣人民爭公道，只知道不斷發動東廠惡整政敵，真令人可恥。

他也批評，這種對最基本的二戰歷史、國軍建軍史完全「斷片」的作為，不是今天才有，陸軍部也曾在歡迎李登輝閱兵時播放日本海軍軍艦進行曲，去年空軍司令部原本也打算用日本陸軍軍歌當作部隊編成典禮的進場音樂。但這些只怕都比不上國防部這次用公帑製作公共藝術，紀念屠殺原民的日軍部隊的腦殘作為。

(中時電子報)