台商回流 科技部：20多家廠商申請進駐科學園區

科技部長陳良基今天在立法院表示，科學園區將設置單一窗口，處理導台商回流設廠的疑難雜症。（林志成攝）

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美中貿易戰升溫，一些台商希望返台設廠。科技部，科學園區已建立單一窗口收件並成立專案小組，目前已有3家廠商通過審查可以進駐科學園區，後續還有20多家廠商申請中；至於經濟部管轄的業務方面，則有25家廠商回台設廠，其中4家有土地需求。

立法院教育及文化委員會今天邀請科技部、經濟部、財政部、勞動部及陸委會等單位報告「美中貿易衝突，政府如何協助台商返鄉投資，並解決相關障礙」議題。

陳良基表示，目前科學園區有140公頃的空間可以立即提供使用，未來還有彰化二林科學園區有200多公頃土地可以使用，為協助解決台商回流投資之疑難雜症，科學園區已成立單一窗口收件，並設有專案經理提供客製化服務。20多家申請進駐科學園區的廠商中，主要是通訊、精密機械及光電等產業。

陳良基說，若台商符合科學事業的資格，將於1個月內輔導廠商成為園區事業，並協助於1個月內輔導完成租地（廠）作業，且同時協助申請園區內研發精進及產業升級相關獎勵計畫，於土地（廠房）簽約後，立即同步協助辦理建管、環保及工商登記作業，盡速取得工廠登記進行生產，使台商營運開辦期間縮到最短。

如果台商不符進駐科學園區的資格，則可考慮自行找土地或到經濟部管轄的各工業區設廠。經濟部工業局副局長游振偉表示，截至目前為止，美國已發布之加徵關稅清單共計有6842項產品，涉及美國自中國進口約2500億美元貿易額，直接或間接衝擊大陸台商生產布局。

游振偉說說，目前表達有意願移轉部分產能回台，或進一步評估擴大產線的廠商，以網通、伺服器和自行車業為主，惟依據目前掌握之企業返台投資趨勢，未來會有其他產業廠商表達回台需求。

游振偉指出，目前有25家廠商表達回台意願，其中21家在自有土地設廠，另外4家則共有土地需求13.85公頃，經濟部回全力協助。針對新設園區，將保留一定比例（20％）產業用地，以只租不售方式供廠商使用。

(中時 )

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