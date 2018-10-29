高雄》先罵韓國瑜捐血作秀 陳子瑜又出來力挺邱議瑩到底

2018年10月29日 10:05 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

陳子瑜在FB上支持邱議瑩。(陳子瑜臉書)

民進黨立委邱議瑩LINE群組中說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」邱議瑩隨後為截圖流出在群組致歉。沒想到竟然有人力挺到底，曾罵韓國瑜捐血作秀的前蘇治芬國會辦公室助理陳子瑜又出來力挺邱議瑩到底，遭網友譏諷「有你們這群隊友，陳其邁真的要淚流滿面了」！

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨（28日）在臉書上貼出一張LINE截圖，內容是與民進黨立委邱議瑩在LINE群組內聲稱「各位有智慧的學長學姊….冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」引發議論。事後證實是邱議瑩本人，更遭網友砲轟選戰有必要選成這樣嗎！

不過，有人卻力邱議瑩到底，之前曾抨擊韓國瑜捐血作秀的陳子瑜又在臉書PO文表示，不管這個邱議瑩是不是那個邱議瑩，「重點是韓國瑜有沒有說過這段話」？答案是有，在姊妹挺韓國瑜成立大會上，韓國瑜曾說，「只要能到高雄投資，提供1000個工作機會，我就親你的臉一下；提供1萬個就以身相許，晚上陪你睡覺。」陳子瑜更質疑前警大教授葉毓蘭是要去報什麼案？實話實說代表嗎？

陳子瑜以前也曾在臉書發文帶風向關於韓國瑜捐血作秀話題，相關文章被轉到政黑版，網友發現陳子瑜的背景，譏諷「那個FB的主人陳子瑜，是新潮流蘇治芬辦公室的辦公室主任，高雄XX側翼的講師，講到這裡剩下來應該不用我講」。

對於陳子瑜這次發言力挺，網友譏諷「這樣就對了，側翼快來護航」、「讚啦！這就是我大DPP拉」、「其邁有你們這群隊友，真的要淚流滿面了」、「這就是Dpper的素質，哈哈」、「貫徹民進黨黨魂：永不認錯」、「有腦的都知道韓這麼說不過就是誇張的幹話而已」、「邱議瑩正常發揮，其邁穩了」、「笑死，真的很盡責」。

(中時電子報)