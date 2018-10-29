暖冬東部遊 交通部補助9,500萬元

2018年10月29日 10:24 工商 彭媁琳

交通部觀光局推動「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案，觀光局挹注9,500萬元，對於國人自由行住宿優惠及鼓勵旅行業者包裝國人團體旅遊，分別訂定「前進宜花東高屏暖冬遊住宿優惠措施補助要點」及「獎勵旅行業推廣宜花東高屏暖冬旅遊補助要點」，實施期間自107年11月1日起至12月31日止；此外，考量台灣目前60歲以上之樂齡族已達總人口20％以上，平日時間較為充裕，方案中也針對樂齡族群提出加碼優惠，希望為國旅市場挹注新活力。

此次在自由行住宿優惠方面，國人在周日至周五期間住宿宜花東高屏參與方案之旅宿，每房補助住宿費59歲以下每房最高1,000元，60歲以上者加碼每房最高1,500元，另補助交通費用每房最高1,000元。旅行業辦理團體旅遊兩天一夜以上且放假日未超過一天，獎助旅行社以每位國人旅客每日最高500元，樂齡族每日最高1,000元計算，每團補助上限為3萬元，每一家旅行社以補助10團為限。

此外，交通部觀光局還提出觀光遊樂業樂齡優惠，協調觀光遊樂業者放寬博愛票年齡從65歲調降至60歲，也規劃「台灣觀巴」樂齡旅遊行程，加強行銷宣傳及媒體露出，以及溫泉美食推廣活動，由溫泉業者與相關產業結合推出住宿、伴手禮及餐飲優惠方案，促進溫泉區旅遊。

觀光局表示，宜花東高屏觀光資源豐富，除了觀光局優惠方案外，部分觀光旅館也主動提供每日限量3折住宿優惠，及台東3天2夜優惠等業者措施，主題多樣，期望透過短期獎勵措施，鼓勵國內民眾前往宜花東高屏地區旅遊，刺激擴大在當地的旅遊消費。

(工商 )