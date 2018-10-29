雷擊性頭痛別輕忽 恐伴隨蜘蛛網膜下腔出血

2018年10月29日 10:17 中時 徐養齡

頭痛別輕忽！37歲女子日前工作室突然感到頭部劇痛，甚至噁心嘔吐，後來還出現脖子僵硬與視力模糊等情況，經仔細檢查，發現是顱內動脈瘤壓迫動眼神經，若再不處理恐造成生命危險，幸好開刀救回一命。

新竹馬偕醫院神經內科醫師吳元禎表示，根據國際頭痛協會分類標準，頭痛原因有找不出原因的原發性頭痛，及因腦部異常引起的次發性頭痛。「雷擊性頭痛」為其他病症所表現出來的痛症，也是腦部疾病最初始的警訊。

「雷擊性頭痛」背後有許多病因，最嚴重且危害生命為動脈瘤破裂造成的蜘蛛網膜下腔出血，死亡率高達5成。

此案病患在出現頭痛及相關症狀後，一度以為是太累或中暑，掛急診打針就回家休息，但頭痛仍未舒緩，再次求診發現血壓超過200mmHg，右眼瞼完全下垂無法張開、眼球不能正常轉動、對光線照射沒有任何反應，甚至呈現瞳孔放大情況，看東西還有雙影現象。

經過電腦斷層血管攝影檢查後，發現女病患顱內動脈瘤壓迫動眼神經，動脈瘤雖然沒有破裂，但已經有滲漏出血，如果持續滲漏出血不處裡，動脈瘤破裂會造成蜘蛛網膜下腔大出血。

吳元禎表示，除了蜘蛛網膜下腔出血、顱內動脈瘤可能有雷擊性頭痛現象外，其他如低腦內壓頭痛、腦膜炎、腦靜脈竇栓塞與可逆性大腦血管收縮症候群，也可能伴隨雷擊性頭痛，需經電腦斷層攝影檢查，才能做初步的病因排除。

吳元禎呼籲，當出現雷擊性頭痛時就應盡快就醫檢查，另外持續頭痛且發燒、嘔吐、脖子緊；頭痛合併自主神經症狀，如單側無力，口齒不清甚至失去意識，都有可能是不同病因造成的頭痛問題，需要進一步診治才能做出正確判斷。

(中時 )