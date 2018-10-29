王不見王？再和斑馬當室友！東非劍羚霸氣依舊

查普曼斑馬寶寶好奇地觀察東非劍羚。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

王不見王，兩種不同的動物可以和平相處嗎？為了讓群居動物或共居物種更貼近原本的生態習性，台北市立動物園於9月18日讓東非劍羚重返戶外活動場，與查普曼斑馬共同生活，而再次與查普曼斑馬相見的東非劍羚們霸氣依舊，適應彼此的存在後，也各自找回屬於自己的領域，各據一方和平生活。

再次與查普曼斑馬相見的東非劍羚們霸氣依舊。（台北市立動物園提供）

東非劍羚與查普曼斑馬原本曾是室友，但由於頭上有長角的東非劍羚較為強勢、領域性強，之前為避免剛出生的斑馬寶寶們會不小心被東非劍羚誤傷，因此保育員暫時讓東非劍羚退居二線，把整個戶外活動場讓給查普曼斑馬安心育幼。隨著斑馬寶寶們一天天長大，現在已有保護自己的能力，動物園為了讓這二種動物更貼近野外生活，於9月中旬讓東非劍羚再度返回戶外展示場，與查普曼斑馬一起生活。

查普曼斑馬與東非劍羚剛混群時的追逐場面已不復見，彼此間的距離也越拉越近。（台北市立動物園提供）

斑馬寶寶們一天天長大，現在已有保護自己的能力。（台北市立動物園提供）

重返戶外活動場的東非劍羚分為兩大派系，年紀稍長的劍羚們剛踏入場內時，步調緩慢小心，仔細環顧四周，並開始雀躍地在場內活動，而年紀較輕的劍羚個性較直接，用狂奔的方式迎接和斑馬們的相聚時刻，反觀查普曼斑馬只要ㄧ遇見東非劍羚就立刻團結地在場內奔跑，同時避開和東非劍羚直接短兵相接的機會，形成一幕凡劍羚靠近、斑馬即奔騰的奇特景象。

隨著混群的時間拉長，兩個物種也更加熟悉彼此，不僅剛混群時的追逐場面已不復見，彼此間的距離也越拉越近，東非劍羚與查普曼斑馬似乎已「達成共識」要跟彼此當好室友，默契就是選擇在各自喜歡的區域休息，不隨便互相打擾。

歡迎大家來動物園，欣賞東非劍羚和查普曼斑馬們共同生活的日常吧！（台北市立動物園提供）

在動物園進行物種與個體混群，除了節省照養空間，還可以呼應在自然環境中，動物們共享生態棲地的樣貌。歡迎民眾有機會來動物園，欣賞同是居住在非洲大草原的東非劍羚和查普曼斑馬們，共同生活的日常吧！

(中時電子報)

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