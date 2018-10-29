演李宗瑞電影激烈床戰 女星不脫竟遭工作人員羞辱說...

2018年10月29日 10:14 中時電子報 吳品瑤

震驚社會的李宗瑞事件被翻拍成電影《有罪》，該戲去年9月殺青，其中，有著36D火辣身材的辣模姚琰欣(原名姚紫茵)也參與演出，在片中飾演李宗瑞的其中一名女友，而近來她接受港媒採訪，鬆口透露拍攝期間因不願進一步開放裸露尺度，竟遭工作人員酸言：「這部戲每個女生都沒穿衣服，你不是那個例外！」，讓她一度羞憤想辭演。

身材火辣曾拍過寫真集的港模姚琰欣，參演李宗瑞事件翻拍電影《有罪》，近來她接受香港《蘋果》專訪，曝光了拍攝時發生的委屈情事，她透露當初看到腳色年齡要求跟她相符合，因此想搏一搏，試鏡後真的拿到該角色，也知道會被安排激烈床戲，需要一定程度的裸露，只是開拍定裝時，有某位負責服裝的男性工作人員拿了條丁字褲要她穿上，她委婉表示那場戲沒穿那麼露，沒想到被對方回嗆：「這部戲每個女生都沒穿衣服，你不是那個例外」。

姚琰欣婉拒工作人員安排的裸露服裝，沒想到竟遭對方嗆聲羞辱，讓她當下感覺很受傷，因此立刻去跟導演表示想要辭演，導演進一步了解來龍去脈後，表示這只是場誤會，安撫後她才完成了拍攝，而姚琰欣完成該片拍攝後，竟發現男友也跟電影主角一樣，拿攝影機偷拍她，讓她傻眼直呼非常不被尊重，只能自嘲若是此事發生在接拍電影前，應該可以更融入角色吧。

(中時電子報)