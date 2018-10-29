華語教師到印度任教 教育部每月補助4.5萬元

2018年10月29日 10:19 中時 林志成

教育部最近訂定「華語教師赴印度學校任教推廣實施計畫」，希藉由與印度大學建立的良好合作關係之國內大專校院共同選送華語教師赴印度任教，教育部將補助每人每月生活費1500美元（約新台幣4.5萬元）、機票費及教材教具費。

隨著全球興起華語學習熱潮，印度的中央政府中等教育委員會已將華語列入中等學校外語課程，華語將成為印度大學生熱門的選修外語，民眾對華語學習需求日益增加，極具教育合作發展潛力。

我國在印度推動華語教育不遺餘力，除於印度7所大學設立台灣華語教育中心並開設華語文課程；自103年起，已選送15名華語教師赴中小學、大學等校任教，另106年12月也培訓了23名有意願到印度任教的華語教師；今年7月2日至7月14日更首次在國立台北教育大學辦理印度華語教師教學培訓班，計有9名印度籍華師參加。

為擴大選送華語教師赴印度學校任教，教育部最近訂定「華語教師赴印度學校任教推廣實施計畫」，主要鼓勵有意赴印度推動且已與印度建立姐妹校之國內大專校院，透過與印度學校合作關係，瞭解印度學校對我華語文教育課程及師資需求，進而共同開發華語教師任教機會。

倘有需要我國華語教師之印度學校，教育部將補助華語教師生活費每月1500美元、機票費及教材教具費，另參與本計畫之華語教師將不受「教育部補助選送華語教學人員赴國外學校任教要點」第7點第3款規定最多任教4年之限制，以鼓勵優秀華語教師赴印度任教。

教育部說，這項計畫除可增加華語教師在印度任教機會，更能強化國內學校與印度學校合作廣度及深度，此外，教育部也希望未來印度學生透過對華語文的學習，能增進印度學生對我國教育文化的瞭解並來台留學進修。

(中時 )