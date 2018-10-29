貴婦逼清潔師踩屍水蟲卵搜屋 拿走老爸寶物就閃人

貴婦逼清潔師踩屍水蟲卵搜屋，拿走父親遺物就閃人。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

日前「命案現場清潔師」分享一則案例引發網友熱議，一名中年貴婦委託清潔師清理父親死亡現場，不僅態度不耐煩，還不顧清潔師踩著屍血、蟲卵，懷疑他們偷拿父親財物，最後女子拿走父親遺物就直接走人，讓清潔師做白工。網友紛紛痛批「比現場還垃圾的女人」。

「命案現場清潔師」玥明集團在臉書po文，表示日前接到一名女子委託，對方要求一個小時內趕到，「快一點，不要浪費我的時間！」態度相當不友善，當時清潔師考量到對方最近遭逢親人過世，體諒女子並迅速驅車前往。

清潔師抵達現場，見到一名個頭嬌小，雍容華貴的女子，沒想到女子劈頭就罵「怎麼那麼慢啊！」、「你知不知道我時間很寶貴，還要我等那麼久？」接著說「我爸當初倒在客廳，裡面都是血跟蟲，我不敢進去」，指使清潔師到廚房找櫃子裡的貴重物品。

清潔師看到女子父親死亡現場簡直嚇壞，廚房爬滿蛆、蟑螂，蒼蠅不停地飛舞，他強忍惡臭，舉步維艱地踩過髒污地板，不時聽到疑似踩碎蟲卵、蟑螂的聲音，總算在流理台下方找到滿布髒水的夾鏈袋，裡面放了一疊現金還有存摺、印章與證件。

清潔師將夾鏈袋小心翼翼交給女子，孰料女子露出嫌棄眼神，還問清潔師「怎麼錢那麼少？」質疑偷錢。清潔師終於理智線斷裂，回說「公司的最基本原則就是不得拿取任何貴重財物」要女子口氣尊重點。此時女子要求清潔師再度上樓找貴重物品，轉身一溜煙地閃人，之後清潔師致電女子，對方要他找父親房東處理，旋即關機失聯。

對於莫名其妙做白工，清潔工無奈地說，「她留了滿室的血跡、髒汙與垃圾，留了一堆的麻煩給房東後，她拿著父親遺留下的財物離開了…」、「本心雖是良善，但因著後天的改變，心也跟著蒙蔽了起來。」，網友也紛紛氣憤留言比現場還垃圾的女人」、「生到這樣的子女，真的是…」、「認真看完…真的意想不到的結局！」

(中時電子報)

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