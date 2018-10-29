MLB》紅襪4轟粉碎道奇 勇奪世界大賽冠軍

道奇左投柯蕭(左)被紅襪皮爾斯擊出2分全壘打。（美聯社）

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中時電子報
紅襪皮爾斯擊出兩分全壘打。（轉自MLB臉書）

(比賽11:17結束)勝負已分！正如谷歌所「預測」，今年冠軍果然就是紅襪隊！世界大賽第5戰，道奇主場背水一戰，宿將柯蕭(Clayton Kershaw)掛帥對決紅襪普萊斯(David Price)，柯蕭苦撐7局不幸挨了3轟，紅襪終以5-1獲勝。

經過G3史詩般的18局大戰，以及G4的逆轉秀，今日G5變成了一場煙火秀。雙方的分數全數來自全壘打。紅襪首局就由皮爾斯(Steve Pearce)轟出兩分彈，道奇只靠著弗瑞斯(David Freese)首打席全壘打攻下1分。

紅襪兩大戰將貝茲(Mookie Betts)與馬丁尼茲(J.D. Martinez)各自也補上陽春炮。8局上柯蕭退場，但是皮爾斯不依不饒又追擊1發陽春炮，紅襪從第6局開始連續3局都有人開轟，實在有夠誇張！

柯蕭與普萊斯這兩位左投都有季後賽手軟的毛病，兩人皆於首局挨轟。然而普萊斯迅速回神，邊邊角角的球都獲得主審青睞，他平日很怕馬恰多(Manny Machado)，此役首局對決，普萊斯從0好3壞一路投到三振馬恰多，精神倍長，此後投到第7局都沒有再失分。

9局下半，紅襪派出王牌左投賽爾(Chris Sale)登板關門，澆熄了道奇最後的反撲火苗，賽爾以連續3個三振結束比賽，吞下再見三振的正是爭議人物馬恰多。

這是紅襪2013年之後又一冠，隊史第9冠。他們每一系列賽(洋基、太空人、道奇)都只輸1場，若非18局大戰道奇僥倖獲勝，以紅襪的實力恐怕可以橫掃道奇。

(中時電子報)

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