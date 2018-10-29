子弟兵降任台鐵局長 政院：賴揆非常重視台鐵改革

2018年10月29日 10:29 中時 張理國

普悠瑪事故前台鐵局長鹿潔身去職，行政院今天發布新任台鐵局長，由現任交通部政務次長張政源接任。行政院發言人Kolas Yotaka表示，張政源在接受交通部長吳宏謀徵詢時，主動表達有改革台鐵的決心，賴揆最後才同意張政源「降任」台鐵局長，由此可見賴揆非常重視台鐵改革。

外界形容張政源是賴揆子弟兵，賴揆同意張政源降任台鐵局長，可能以此宣示改革決心，Kolas說，交通部徵詢的局長人選不止張政源一人，這跟子弟兵與否也沒有關係，賴揆是後來才知道這項人事，並與張政源溝通，同意這項人事。但張政源以政次14職等降任台鐵局長13職等，想必賴揆心中也相當不捨，因為這對張政源的薪資跟退休金都有影響。

行政院表示，為了民眾行的安全，台鐵的改革勢在必行，而為了展現改革的決心，特地請張政源以政務次長的高度，來接任台鐵局長；張政源由台鐵基層出身，歷任不同單位，皆表現優異，有台鐵的經驗，卻沒有台鐵的包袱，現在更以次長級的高度，回到台鐵來興利除弊，完成台鐵徹底改革的重大任務。

行政院表示，交通部在任命過程中，曾考慮是否能讓張次長以政次職務兼任台鐵局長，而經瞭解後與現今人事法規不符，但張次長本人不計個人職等與薪給上的犧牲，仍慨然辭去政務次長一職，接任台鐵局長，他表示感謝台鐵的栽培，在台鐵面臨改革的當下，願與台鐵同仁共同承擔，出任台鐵局長。行政院感謝他的承擔與使命感，也期待台鐵改革能順利落實，無負人民殷切期盼。

張政源次長為交通大學交通運輸研究所博士，於民國76年至80年任台灣鐵路管理局台北站站長，也曾任台灣省政府交通處旅遊局局長、交通部觀光局專門委員駐紐約台北經濟文化辦事處觀光組主任、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、台南市政府交通局局長、台南市副市長等職務。

(中時 )