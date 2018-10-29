「你這麼想要被人養」 正牌女友警告文 法官認影射二奶

女子在臉書寫下「你這麼想要被人養」等文字，遭判公然侮辱罪。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

一名女子與歐姓女子的男友聊天，開玩笑說要給他養；歐女得知後相當不滿，在臉書貼文「你這麼想要被人養」、「不要找我男友」等語，遭告妨害名譽。台中高分院認為，歐女言論影射他人為職業情婦或職業二奶，而且不屬於可受公評之事，因此判她公然侮辱罪成立，罰金6000元確定，不得再上訴。

判決指出，提告女子與歐女男友在LINE的對話中提及「哈哈，夢想偉士牌，復古車」、「你幫我出」、「養我比較好哈哈，我也不花你的錢」、「買一台車我載你環遊世界」等語。

歐女得知後在臉書寫「你這麼想要被人養，這麼想要偉士牌機車，可以麻煩你找你男友要，不要找我男友嗎，你的環遊世界讓我很困擾」等文字。

據自由時報報導，二審合議庭認為，「被人『養』」之字眼，乃指無法自食其力，須靠他人維生之意，甚且含有「包養」意涵，被包養者生活費用大多由包養者所出，從某種意義上來講是一種變相性交易，女性如專門以被人包養來維持生計，常被稱為職業情婦或職業二奶，依一般社會通念，此言詞自屬足以貶抑他人社會評價、人格、名譽之語句。

歐女則辯稱，「你這麼想要被人養」全句應解釋為「你這麼想要被人照顧、撫育之意」，並沒有「包養」含意，並認為自己言論是可受公評之事，以適當善良言論勸說等語。

但合議庭認為，歐女和男友間之私人感情，非屬可受公評之事，因此判她公然侮辱罪成立。

(中時電子報)

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