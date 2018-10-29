高雄》邱議瑩驚天記者會　朱學恒： 聽到那噗噗噗噴票的聲音

2018年10月29日 10:32 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨立委邱議瑩爭議頻傳，昨被流出LINE截圖，她在群組中說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」邱議瑩隨後在該群組致歉，今更大動作開記者會，原本外界預估道歉後就止血，沒料倒邱議瑩竟是死不認錯，更委屈因為是女性就該死被大家攻擊嗎？對此，宅神朱學恒表示他又聽到了那噗噗噗噴票的聲音，十常侍是有多不想讓其邁當選啊？

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨（28日）在臉書上貼出一張LINE截圖，內容是與民進黨立委邱議瑩在LINE群組內聲稱機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」引發議論。事後證實是邱議瑩本人，更遭網友砲轟選戰有必要選成這樣嗎！

對於昨日的爭議，民進黨立委邱議瑩今上午出面說明，說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。大家罵她噁心，但提出這些政見的是韓國瑜，她說，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎？

邱議瑩這驚天的記者會，讓朱學恒於臉書PO文表示，「他又聽到了那噗噗噗噴票的聲音，十常侍是有多不想讓其邁當選啊？其邁其邁，你出來替自己說說話啊！議瑩出包標準流程：一，我絕對沒錯，二，是對方的錯。三，人家是女森怎麼可以霸淩我」。

底下網友也紛紛回應，「看了她的記者會，只有一句話：噁心又無恥。真是浪費大家的時間」、「其邁，豬隊友再添一員」、「這是甚麼邏輯！自己都不會錯就是了，錯的都是別人」、「謝謝邱大立委，幫韓拉票」、「千錯萬錯都是別人的錯，如果不是一定是你看錯，再不是也不會是我的錯！其他你們自己看著辦」，更有網友要朱學恒把雞排準備好，「雞排進度90%」、「其邁越來越辛苦了，雞排越來越近了」！

(中時電子報)