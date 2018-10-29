中華郵政郵保付使用率低 3年虧損逾2140萬

2018年10月29日 10:37 中時 李宜秦

立法院今召開交通委員會審議郵政法部分條文修正草案。立委葉宜津指出，郵政公司多項措施的投資報酬率低，包括郵保付虧損超過2140萬、新購郵政車輛卻閒置不用、員工招待所使用率低等，葉宜津怒批「還要給你幾年實驗才會停止虧損？」

立法院今召開交通委員會審議郵政法部分條文修正草案，邀情交通部次長王國材與中華郵政股份有限公司董事長魏健宏列席報告並備質詢。

立委葉宜津指出，中華郵政2016年底推出的第三方支付平台「郵保付」連年虧損，郵保付建置成本1087萬、維護成本1152萬，共2239萬，但截至目前為止手續費收入場內僅803元、場外約98萬8127元，共98萬8930元，虧損值高達2140萬1070元。

此外，葉宜津表示，郵政公司要求經費新購郵政車輛卻閒置，自2012年到2017年9月閒置50天的車輛多達490輛，購置成本共5167萬5000元、折舊費用315萬1000元。

葉宜津表示，要經費可以，但至少應要求投資報酬率，她表示郵政公司又申請經費新設立5處郵政員工招待所，地點包括台北信義、苗栗南莊、花蓮中正路、高雄站前郵局與台中，葉宜津質疑是「與民爭利」。

葉宜津指出，招待所建置成本高達數百萬，但住房率低下，南投的招待所在去年更低至17％，直言「有必要嗎？不如把這些錢貼給員工另外找民宿或旅店，還能刺激消費」。

魏健宏表示，郵保付在跨境部分上仍有服務價值，而車輛使用有其專屬規則，對於招待所住房率低下的問題，有與員工積極宣導說明，有些用地為機關用地，也有活化資產的功用，待新增5處後將不會再新增。

(中時 )