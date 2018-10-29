台北》就是韓國瑜在鬼扯 姚文智：邱議瑩不用道歉

2018年10月29日 10:37 中時電子報 邱文秀

民進黨立委邱議瑩上午出面說明LINE消息截圖，並說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。並說，難道因為她是女性就該死被這樣攻擊嗎?台北市長參選人姚文智今早接受周玉蔻專訪時說，陳其邁不用擔心，邱議瑩也不用道歉，「那個就是韓國瑜在鬼扯」，並說這些事裡面充斥著中國五毛黨。

姚文智今天上《蔻蔻早餐》節目說，民進黨不需要忌憚韓國瑜現象(他唸成忌ㄕㄢˋ被周玉蔻糾正)，並說，只要把真正的價值理念，過去20年來高雄做的事情說清楚，陳其邁不用太擔心。「我昨天看到邱議瑩為了LINE道歉，我覺得真的沒必要，那個就是韓國瑜在鬼扯。」

主持人周玉蔻問「你願意你家的老婆去陪韓國瑜睡一個晚上嗎？」姚文智說「像那件事情，那個就是他說的啊」。邱議瑩的說法不過是轉述，在諷刺。

主持人接著說，「他說，如果你來投資，我就陪你睡一個晚上，陪你過夜，對不對？」姚文智說「這樣的候選人，還不譴責他？邱議瑩不過是轉述他的說法，其實是在諷刺」。

主持人說，而且那是內部群組，而且是在不公開的情況說的，認為現在民進黨太溫良恭儉讓了嗎?

姚文智說，我覺得有點，「這些裡面充斥著五毛黨，如果我們國安單位認為現在這個選舉，中國的力量不斷的介入，五毛黨在背後操作，網路的聲量背後都跟這個有關係，或是滲透入我們很多的媒體，應該把它講出來啊。我覺得民進黨在這個最後關頭要硬起來」。

(中時電子報)