NBA》泰隆盧突遭解雇 詹皇：你知道怎麼找我

詹姆斯發推感謝泰隆盧一同攜手帶領騎士奪下2016年總冠軍。(美聯社)

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中時電子報

聽到騎士無預警解雇總教練泰隆盧，不少效力騎士的球員紛紛表達不捨，也展現泰隆盧的好人緣，像是「小皇帝」詹姆斯就在第一時間發推，「感謝跟你共事的回憶，更重要的是我們一起帶給這個值得總冠軍的城市與球迷1次總冠軍！」

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「你知道怎麼找我的！」最後更附上感謝圖案的詹姆斯這麼寫著，畢竟兩人攜手帶領騎士連3年闖進總冠軍賽，更摘2016年總冠軍，儘管兩人先前關係交惡傳言不斷，起碼詹皇如今公開感謝泰隆盧的態度，早已粉碎一切負面傳聞。

雖然《The Athletic》記者瓦爾登爆料，泰隆盧的突然解雇，引發不少騎士球員相當憤怒，可是大部分球員都選擇在社群媒體感謝這名前教頭，而非攻擊騎士高層，洛夫就發布IG動態，更用自己跟泰隆盧在場上合照代表感激心情。

「你幫助我看到偉大的前景，也替我的生命帶來經驗與教育上的改變，」洛夫在IG上寫到，「對你只有愛戴與敬仰，我很清楚未來我們還有機會可以繼續創造更偉大的事物，謝謝你！」隨後他也貼上當年奪冠後跟泰隆盧相擁照片。

面對突然下台命運，泰隆盧很有風度發表聲明，「我在克里夫蘭度過很特別的日子，對於每位球員、跟我共事過的教練，當然還有不可思議的球迷，我很感謝你們的投入、支持與犧牲，當前我唯一心願是這支球隊繼續成功前進。」

(中時電子報)

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