雲林毛巾節 結合地方商圈祭好康

雲林縣虎尾鎮幼小朋友以毛巾打扮成小唱唱跳跳，為11月3日登場毛巾節暖身。（許素惠攝）

友善列印
中時
雲林毛巾節啟動。（許素惠攝）
雲林縣虎尾毛巾節11月3日登場，雲林縣府祕書長黃玉霜、虎尾鎮長林文彬、台灣區毛巾工業公會理事長陳永元、虎尾鎮代主席丁學忠（左六至九）力邀大家來參加拿好康。（許素惠攝）

雲林縣政府和虎尾鎮公所共同舉辦年第六屆虎尾毛巾節，29日上午小朋友以毛巾打扮成小羊唱跳，為11月3、4日登場的活動暖身，今年更與虎尾魅力商圈結合，祭出許多優惠，還送好禮及摸大獎。

雲林縣府祕書長黃玉霜表示，虎尾是毛巾的故鄉，全國80％毛巾業者設藉雲林，品質產量全台之冠，縣府長期投入毛巾產業輔導，成功將虎尾毛巾朝功能性和高質化方向轉型，穩健的產業實力足以和國際接軌，並與業者共同爭取第3次對大陸進口毛巾徵反傾銷稅，為本土毛巾發展盡心力。

虎尾鎮長林文彬表示，今年毛巾節結合虎尾鎮魅力商圈及在地知名業者，豐富了活動的內涵，除精美毛巾紡織品外，也有琳瑯滿目的文創產品，還有一顆高達5米高的巨型扭蛋機以及人氣指數極高的亞洲有氧天王潘若迪與民眾同樂。

虎尾鎮代會主席丁學忠說，虎尾毛巾節能連續舉辦6年很不容易，希望縣府未來繼續支持。台灣區毛巾工業公會理事長陳永元力邀大家來參加，以行動支持正港的MIT台灣毛巾。

虎尾魅力商圈理事長程素鳳指出，該商圈準備了很具療癒的盆栽免費送，購物買額除了送抵用券，並摸大獎，活動精彩可期。

(中時 )

中華郵政郵保付使用率低 3年虧損… 東區高租金空屋率高 柯文哲：空…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。