雲林毛巾節 結合地方商圈祭好康

2018年10月29日 10:49 中時 許素惠

雲林毛巾節啟動。（許素惠攝）

雲林縣虎尾毛巾節11月3日登場，雲林縣府祕書長黃玉霜、虎尾鎮長林文彬、台灣區毛巾工業公會理事長陳永元、虎尾鎮代主席丁學忠（左六至九）力邀大家來參加拿好康。（許素惠攝）

雲林縣政府和虎尾鎮公所共同舉辦年第六屆虎尾毛巾節，29日上午小朋友以毛巾打扮成小羊唱跳，為11月3、4日登場的活動暖身，今年更與虎尾魅力商圈結合，祭出許多優惠，還送好禮及摸大獎。

雲林縣府祕書長黃玉霜表示，虎尾是毛巾的故鄉，全國80％毛巾業者設藉雲林，品質產量全台之冠，縣府長期投入毛巾產業輔導，成功將虎尾毛巾朝功能性和高質化方向轉型，穩健的產業實力足以和國際接軌，並與業者共同爭取第3次對大陸進口毛巾徵反傾銷稅，為本土毛巾發展盡心力。

虎尾鎮長林文彬表示，今年毛巾節結合虎尾鎮魅力商圈及在地知名業者，豐富了活動的內涵，除精美毛巾紡織品外，也有琳瑯滿目的文創產品，還有一顆高達5米高的巨型扭蛋機以及人氣指數極高的亞洲有氧天王潘若迪與民眾同樂。

虎尾鎮代會主席丁學忠說，虎尾毛巾節能連續舉辦6年很不容易，希望縣府未來繼續支持。台灣區毛巾工業公會理事長陳永元力邀大家來參加，以行動支持正港的MIT台灣毛巾。

虎尾魅力商圈理事長程素鳳指出，該商圈準備了很具療癒的盆栽免費送，購物買額除了送抵用券，並摸大獎，活動精彩可期。

(中時 )