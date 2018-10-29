邱議瑩指控誣陷 葉毓蘭：若不道歉將提告！

2018年10月29日 11:13 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前警大教授葉毓蘭昨日在臉書貼出一張LINE截圖，民進黨立委邱議瑩於群組內指控韓國瑜提出陪睡政見。邱今天上午開記者會，自認此事「沒有失言，沒有做錯」。她並說，「葉毓蘭教授，你說我噁心」。對此，葉毓蘭表示，她絕不會把沒有講過的話塞在別人嘴裡，她說「邱委員，請針對你對我的指名誣陷道歉，否則我將提告」。

葉毓蘭日前在臉書貼出一張圖，圖片顯示為「道明...會」的Line群組，有一位名稱為「邱議瑩」的人傳訊息說「開賭場、挖石油、開性愛摩天輪還是直接把台灣送給中國？」、「各位有智慧的學長學姊..冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」

而邱議瑩所指的陪睡一事，應是國民黨高雄市長候選人韓國瑜，在10月11日出席「姐妹挺韓國瑜」後援會成立大會上，喊話「如果有一千個工作機會，我就親你的臉一下。如果有一萬個工作機會，來高雄投資，給高雄一萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺。」

葉毓蘭今在臉書回應，全文如下：

這張截圖早在周六晚間就在PTT貼出，引起熱議，週日一早我接到朋友傳來時，第一個念頭是，不可能吧，邱議瑩的帳號是否被冒用？怎麼這麼LOW？如果被冒用，自是犯罪，如果真的是邱議瑩本人，在群組公然抨擊韓國瑜，自己觸犯選罷法，意圖使人不當選之虞，政府失言嚴打假新聞，端正選風，檢、調、警都已經成立專責小組，身為公民在臉書舉發，希望檢調警查明，或可還邱議瑩委員清白，或可還參選人公道，都是善盡公民之責。選舉進入最後不到四周，建議所有參選人、助選人警慎發言。

葉毓蘭還說，她不知道邱大委員從那裡看到她用「噁心」來說她(邱)？就像她(葉)google 半天，也沒有看到韓國瑜「陪睡」的政見一樣。葉毓蘭說，她雖然年老體衰，偶有失憶，但「絕對不會把沒有講過的話塞在別人嘴裡」。

最後，葉毓蘭強調，「邱委員，請針對你對我的指名誣陷道歉，否則我將提告」。

(中時電子報)