無聲的哀號！ 人形模特兒遭叼菸男強脫衣

叼菸男直接將外套脫下拿走，全程僅約10秒。（徐養齡翻攝）

友善列印
中時
叼菸男偷走模特兒身上的外套。（徐養齡翻攝）

好囂張！新竹市1名叼菸男疑看準開放店面好偷，26日竟強行脫去模特兒身上的外套，大搖大擺將外套甩在肩上大步離去，完全無視監視器及來往行人，店家痛批「太扯！」懷疑他行竊過程流暢，可能是名慣竊。

「請同業小心此人！」店家日前將叼菸男的犯案畫面PO在《新竹爆料公社》，提醒其他店家留意，痛斥叼菸男好手好腳還穿名牌鞋，卻沒錢買1件平價衣，明目張膽偷竊的行為感覺不是初犯。

畫面中顯示，該名叼菸的男子直接走到位於武昌街的服飾店，疑似早已鎖定人形模特兒身上的外套，以迅雷不及掩耳的速度脫下，隨即轉身將外套甩在肩上，跨大步離去，臉上一副無所謂的表情，令店家看了氣炸。

畫面曝光後，不少網友留言開罵，痛批「感覺完全沒在怕在看耶」、「這個脫衣服的手法很熟練喔」、「慣犯！」、「手賤」。而當時明明有路人經過，叼菸男卻毫不避諱，也引來網友一陣痛罵。

店家表示，當時店員在裡面處理貨品，直到調閱監視器才發現外套被叼菸男偷走。

警方表示，此案發生在26日晚間7時許，被偷的外套價值約690元，經過濾監視器畫面，已鎖定特定對象，將請他盡速到案說明，全案依竊盜罪嫌偵辦中。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

辱罵退伍軍官「雙薪肥貓」 助理… 男開名車戴安全帽 原來是搶超商…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。