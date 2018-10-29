無聲的哀號！ 人形模特兒遭叼菸男強脫衣

2018年10月29日 11:15 中時 徐養齡

叼菸男偷走模特兒身上的外套。（徐養齡翻攝）

好囂張！新竹市1名叼菸男疑看準開放店面好偷，26日竟強行脫去模特兒身上的外套，大搖大擺將外套甩在肩上大步離去，完全無視監視器及來往行人，店家痛批「太扯！」懷疑他行竊過程流暢，可能是名慣竊。

「請同業小心此人！」店家日前將叼菸男的犯案畫面PO在《新竹爆料公社》，提醒其他店家留意，痛斥叼菸男好手好腳還穿名牌鞋，卻沒錢買1件平價衣，明目張膽偷竊的行為感覺不是初犯。

畫面中顯示，該名叼菸的男子直接走到位於武昌街的服飾店，疑似早已鎖定人形模特兒身上的外套，以迅雷不及掩耳的速度脫下，隨即轉身將外套甩在肩上，跨大步離去，臉上一副無所謂的表情，令店家看了氣炸。

畫面曝光後，不少網友留言開罵，痛批「感覺完全沒在怕在看耶」、「這個脫衣服的手法很熟練喔」、「慣犯！」、「手賤」。而當時明明有路人經過，叼菸男卻毫不避諱，也引來網友一陣痛罵。

店家表示，當時店員在裡面處理貨品，直到調閱監視器才發現外套被叼菸男偷走。

警方表示，此案發生在26日晚間7時許，被偷的外套價值約690元，經過濾監視器畫面，已鎖定特定對象，將請他盡速到案說明，全案依竊盜罪嫌偵辦中。

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(中時 )