男開名車戴安全帽 原來是搶超商！

2018年10月29日 11:31 中時 陳慶居

鍾男自超商逃逸，警方以車追人。（陳慶居翻攝）

女店員抗拒過程左手臂被劃傷。（陳慶居翻攝）

警方查扣疑似搶嫌犯案時穿著的牛仔褲。（陳慶居翻攝）

苗栗縣列管的毒品人口鍾姓男子，開車經過三義一家超商見只有1名女店員值班，戴安全帽、口罩並持水果刀進入超商，抵住女店員腰際喝令交出財物，搶走1602元現金和2包香菸揚長而去，店員抗拒時手臂被劃傷。警方循線查獲並扣得證物，但鍾嫌矢口否認涉案，檢方訊後收押禁見。

警方調查，三義水美街的一家超商，28日凌晨0時26分許，闖入一名戴半罩式安全帽、口罩及黑手套的男子，隨即持刀抵住林姓女店員左腰際，喝令要脅交付財物，女店員雖抗拒並佯稱沒錢，但他仍強行搜刮收銀櫃1602元及2包七星香煙，林女拉扯過程中被劃傷左手臂。

苗栗警分局據報成立專案小組偵查，調閱週邊監視器過濾後，發現1部凌志轎車數度在超商前徘徊，很快鎖定列管治安人口36歲的鍾姓男子，案發4小時內循線將他查緝到案。

鍾嫌被逮捕到案後，矢口否認犯行，對案情避重就輕，但警方比對其身上起獲1包七星酷藍香菸與該店遭搶七星酷藍香菸相符，另在其住家內搜出1件牛仔褲與作案犯嫌穿著的特徵也吻合，又有被害人指證，認為鍾男涉嫌重大。

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(中時 )