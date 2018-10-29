18條人命換來！普悠瑪、太魯閣列車 明起雙駕駛

交通部長吳宏謀上午召開記者會。翻攝中時電子報臉書

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普悠瑪列車上周日出軌翻覆，造成18人死亡，190人受傷，交通部長吳宏謀上午召開記者宣布，由交通部政務次長張政源接任台鐵局長，將大刀闊斧整頓台鐵外，並宣布，普悠瑪列車及太魯閣列車於明天開始啟動雙駕駛。

吳宏謀說，行政院今年2月已核定增加台鐵員額2000多人，現已進用1900多人，現由資深台鐵人培訓中。

在路的管理方面，他表示，台鐵每年有工務預算，還有前瞻基礎建設經費，將針對台鐵高風險路段改善，只要有好的管理方式，可將風險降到最低。

至於車方面，台鐵已有總體檢，普悠瑪有普悠瑪的體檢，台鐵也會做ATP自動防護系統的檢討，因有的列車有裝ATP，有的沒裝，有的裝又品質不良，極須有明確規範，這都須要台鐵局用嚴謹態度改善。

台鐵局副局長何獻霖也說，經查普悠瑪號列車都有裝ATP，但沒有接線。為何沒接線？須接上去後看品質好不好，能否達到目標，這些都須檢查後才能啟用，告訴大家真正情況。

吳宏謀表示，普悠瑪ATP將請中科院來協助，希望安全有效，就像高鐵的ATC就是保護系統，形同第二位駕駛，因此在ATP沒改善前，普悠瑪和太魯閣一定會有雙駕駛。

他說，台鐵現普悠瑪列車有18組、大魯閣有8組，明天開始採取雙駕駛後，頂多增加26名人力，台鐵還調配的過來，並強調，雙駕駛更加保障人車安全。

(中時電子報)

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