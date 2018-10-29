高雄》邱議瑩控韓國瑜提「陪睡說」 真正說法還原看這裡

2018年10月29日 11:13 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨立委邱議瑩爭議頻傳，在昨（28日）遭流出LINE群組截圖上，她說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發外界爭議，在今日的記者會上，邱議瑩表示自己沒有錯，韓國瑜就是提出陪睡的政見，要大家去問他。可還原當天的韓國瑜的說法，發現韓國瑜說法為玩笑話，而後強調「是陪你泡茶聊天，不要想歪了。」網友譏諷現在是連玩笑話都能無線上綱呀！如今「北柯南韓」聲勢，還真是民進黨打造出來的。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨（28日）在臉書上貼出一張LINE截圖，內容是與民進黨立委邱議瑩在LINE群組內聲稱「各位有智慧的學長學姊….冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」引發議論。事後證實是邱議瑩本人，更遭網友砲轟選戰有必要選成這樣嗎！

對於昨日的爭議，民進黨立委邱議瑩今上午出面說明LINE消息截圖，並說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。大家罵她噁心，但提出這些政見的是韓國瑜，她說，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎？

邱議瑩堅持提出陪睡說的政見是韓國瑜，堅持不道歉，更堅持自己沒說錯，委屈自己遭盜獵巫！因此記者去搜尋韓國瑜是否有此一說，網路調查發現韓國瑜10月11日出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會致詞時曾表示，只要能來高雄投資，「如果有1千個工作機會，我就親你的臉一下；如果有1萬個工作機會，我就以身想許，晚上陪你睡覺。」只見下面婦女姐妹們歡聲雷動，而韓國瑜再接著補充，「各位婦女同胞，是晚上陪你喝茶聊天，不要想歪了」！

沒想到，這樣的言論卻遭到民進黨放大檢視，就有網友於批踢踢發文表示，這種作法根本就是國民黨4年前對台北市長柯文哲的抹黑手法，沒想到民進黨居然也採取一樣做法，從去年至今猛抓柯文哲的語病，擴大渲染；不然就是把一些無心的話語扭曲它的原意。柯文哲這4年就是這樣被對待的，現在居然是韓國瑜得到這種待遇，如今的「北柯南韓」聲勢，還真是民進黨打造出來的。

(中時電子報)