20歲女告網友性侵不成 偕男友私刑報復全遭起訴

友善列印
中時

20歲女子與陳姓男友爭吵後，約賴姓男網友見面聊天抒發心情，賴男稱要與她交往，兩人約到汽車旅館發生性關係。事後，女子控告賴男性侵，因證據不足而不起訴。陳男怒火沖天找來宋姓及夏姓友人與女子展開報復，陳男等人開車強押走賴男，搶手機刪掉女子相關照片，並加以圍毆、電擊成傷，恐嚇簽下本票後才將他放回。台中地檢署29日依加重強盜罪將陳等4人起訴。

起訴書指出，1名20歲年輕女子在106年7月間在網路認識賴男，同年10月間，女子與陳姓男友吵架後，約賴男見面談天抒發心情，賴男覬覦女子美貌，佯稱要跟她交往，兩人相約在汽車旅館見面，並發生性關係。事後，女子認為賴男對她強制性交而提告，但檢方以證據不足而不起訴確定。

陳男得知此事後，憤怒想報復，找來宋姓及夏姓友人與女子謀議，106年10月16日由女子打電話邀賴男到1家KTV外見面，陳男等人先開車到場等候，賴男一到就遭陳男等人毆打成傷，再遭強拉進車載到大坑山區，途中搶走賴男手機，逼迫他說出手機密碼。

女子打開手機後撥Line電話給疑似賴男女友的張姓女子，告訴張女要看清楚賴的真面目，還傳送手機內賴的性愛影片給她，隨後，並將自己在手機內相關的通訊電話及照片等資料刪除。

陳等人將賴男載到大坑山區，陳男等多人圍毆賴男，並以電擊棒電擊施暴，恐嚇他簽下3張百萬元本票，強迫賴男說出是自願簽發本票的畫面，加以錄影拍攝存證，再開車將賴男載回家。賴男受腦震盪及多處受傷，家人報警處理。

(中時 )

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