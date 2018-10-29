女研究生被殺害 成大：考慮要求短期工提供良民證

成功大學陳姓女研究生被害，成大副校長黃正弘表示，事發後校方已立即啟動心理輔導機制，並考慮針對短期工要求提供良民證。（洪榮志攝）

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成功大學教育研究所陳姓女研究生在校園內被殺害，成大副校長黃正弘29日表示，凶嫌林榮富係經由身心障礙媒合平台介紹來校擔任清潔工，目前為教育所聘用的臨時工，平常表現不錯，但校方並不清楚他有前科。事發後，校方也已立即啟動心理輔導機制，並考慮針對短期工要求提供良民證。

黃正弘指出，林姓清潔員係於2016年1月透過身心障礙媒合平台聘用擔任清潔員，2016年6月至9月為外包清潔員，9月迄今則改由教育所聘任為臨時工。由於對方選擇周二休假，因此周六、周日需選1天工作。鑑於臨時工屬短工，不需繳交良民證，因此校方也不知道他有前科。

黃正弘還說，此事發生後，29日清晨警方已逮捕林姓嫌犯，校方感謝警方大力協助，讓此案得此迅速偵破。案發後，校方除立即報警，也迅速啟動校安機制，隨後配合警方調閱監視器，並訪談相關學生，因此協助警方快速掌握事證，鎖定並逮捕嫌犯。

黃正弘強調，事發後，成大也立即啟動心理輔導機制，並針對遇害學生家長及事件現場相關學生進行心理輔導、安撫受驚嚇及悲傷等各種情緒；同時，學務處心理輔導室也會開始安排社科院及教育所師生的團體輔導，希望努力撫平不幸事件的心理影響。

黃正弘認為，未來校方還將全面盤點校園內的監視系統，設法消除死角；同時，也考慮針對臨時工等短期工，要求提供良民證。

(中時 )

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