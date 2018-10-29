痛批交通部敷衍！台鐵產業工會：每次都派低階幹部來吸砲火

2018年10月29日 11:36 中時電子報 林毅 、 戴安瑋

台鐵產業工會理事長王傑（左一）今天上午發動工會成員，到交通部抗議。交通部只派一名科長（中）接受陳情。翻攝中時電子報臉書

針對悠普瑪出軌翻車重大事故，交通部長吳宏謀上午召開記者會，宣布交通部政務次長張政源明起接任台鐵局長，將大刀闊斧的改革同時，台鐵產業工會同時間到交通部抗議，但碰壁，交通部竟大門深鎖，最後僅由一名科長出面接受陳情，惹怒工會，痛批交通部每次都派低階幹部來吸砲火，痛批交通部放任制殺人。

桃園空服員職業工會表示，蔡英文說要全面改革台鐵，但兩年前華航抗議事件後，蔡英文也是講一樣的話，說要改革華航，但結果就是根本沒有改革，卻不斷打壓空服員、打壓地勤、甚至打壓維修人員。

該工會質疑，普悠瑪尤姓司機是否高層施壓才硬要開，如果是他們，飛機有問題一定要修復才能飛，如果不能解決就找更上面的維修人員解決，還是不能解決就把飛機放下。他說基層人員拿的只是養家活口的薪水，壓力很大，並非如外界所想像，普悠瑪司機所承受的壓力遠比大家想像的大

台鐵產業工會理事長王傑怒批，若是普悠瑪司機在宜蘭換車，是不是就會被要求寫報告、懲處？現在交通部鐵門拉下，只想私下搓湯圓，部長在後面開記者會喊說支持改革，日本列車出問題會當場停下來檢查，在台灣硬要溜進宜蘭，一路滑到花蓮，引進日本的器材，卻沒引進日本的制度，只想把責任推給一個基層司機員，如果台鐵持續漠視，今天死的是旅客們，明天死的就是我們家人。隨後工會成員大喊不長出來，痛批制度殺人。

王傑說，他已經不知道來這邊抗議過幾次了，但每次台鐵派的都是科長、副處長等根本無法作決徹的幹部，台鐵永遠只想關起門討論，基層員工受不了反應，台鐵只會要求員工做下去，到立法院卻什麼都不敢提。

不久後，交通部科長在警察團團包圍下到場，先是表達對普悠瑪事故很痛心很難過，接著針對台鐵產業工會提出的6項訴求，調查部分，行政院組調查小組，都是外部成員，獨立公正可以確認；接著針對人力不足部分，表示台鐵今年補了1900人員，隨即遭工會成員狂嗆猛噓而中斷。科長一臉尷尬表示工會的要求超過他所能決定的層級，也引發工會人士不滿，怒嗆「那你來幹嘛」。

產業工會提出，要求工會進入協商管道，幫基層爭取聲音，科長承諾兩周內回應產業工會，正本給台鐵局，副本給產業工會。

(中時電子報)