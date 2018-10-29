長安西路都更案 工頭拆屋一肩扛判刑8月

2018年10月29日 12:05 中時 李文正

去年3月，大同區長安西路都更案，4樓屋主張權嶔中午出門買午餐，欣偉傑建設公司現場專案負責人李程凱指示怪手工人，拆除3樓樑柱，導致房屋成為危樓，檢察官依毀棄損壞罪將李起訴，士林地院審結，認定李姓工頭沒有向公司報告，自行決定拆除「釘子戶」，依令他人建築物不堪用等罪，判處有期徒刑8月，可上訴。

長安西路都更案，張一人對抗建設公司，市府在3月23日以大批警力強力拆除，被稱為「大埔第二」，張權嶔認為市府和建商掛鉤，抹黑他是「釘子戶」，獅子大開口要價1億2000萬，但張強調目的是要實現「居住正義」。

工頭李程凱稱，他是現場負責人，知道4樓不同意拆遷，而欣偉傑董事長特助告訴他「我會去協調，協調後會跟總經理報告」，之後再決定是否要拆除，而總經理證稱「希望大家協調到圓滿再來做」，但李則以前一天和張吵架，當天11點指示郭姓怪手駕駛，拆除3樓的柱子，導致房屋傾倒，變成危樓，市府考量其他住戶安全決定強制拆除。

案發後，張控告欣偉傑董事長以及市府都市發展局局長林洲民等人，檢察官都予以不起訴處分。李將所有責任一肩扛，聲稱因拆除房屋事宜，與張發生口角，因而心有怨懟，才會在欣偉傑公司尚未做出決定，而且自己也沒有往上報的情況下，要求怪手司機儕除，但他還考量屋內有張的物品，僅拆除樑柱，讓張可以回屋子拿東西，並未將房屋全部拆毀。

判決指出，李並未得到欣偉傑同意，擅自進行房屋拆除，拆除執照不包含張所有的4樓房屋，合議庭考量，李家中有70幾歲母親、2個小孩要養，太太又懷有身孕，判處有期徒刑8月。

(中時 )