藝人楊千霈帶「娃寶」打疫苗 護理人員卻下不了手

2018年10月29日 11:46 中時 陳志祥

全聯福利中心不是只有暢銷生活用品、打疫苗也很厲害！曾有1個門市3小時陸續為民眾接種268劑流感疫苗，今年疾管署再度攜手全聯門市擴大合作，包括金門外島在內增設各縣市165個門市，設置流感疫苗接種站，服務有需要的民眾。

流感疫苗對健康成人有7到9成的保護效果，疾管署莊人祥副署長指出，尤其對老年人更可減少50至60％的併發症與減少80％的死亡率，為了保護國人健康，今年疾管署提供600萬劑公費疫苗與全臺約4000個接種的合約院所，方便民眾接種疫苗。

而全聯門市正是一個打疫苗的好據點，全聯也想服務社會大眾，從去年開始支持流感疫苗施打，全聯營運長蔡篤昌表示，全聯的客戶很多是老人家，忠誠度很高，全聯可以藉此機會讓長者就近種接疫苗。

去年全聯初步與疾管署合作，少數門市只有接種1776劑疫苗，今年擴大門市數量合作，曾有1個門市在3小時內接種了268劑，蔡篤昌說，設站門市還提供前100名接種民眾免費礦泉水1瓶及奇異果3顆，讓民眾補充維他命C能量。

今（29）日藝人楊千霈也帶著婆婆與女兒「娃寶」到北市全聯延吉店施打流感疫苗，她表示，原本她的小女兒要打疫苗，可惜剛好生病1個月了，醫師評估暫緩種接疫苗，這也是施打疫苗很好的的正面宣導。

(中時 )